北京插手WHO疫源報告？　陸外交部承認：「的確受到」政治干擾

▲趙立堅強硬回應。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

來自歐洲、美國、澳洲、日本的24名不同國家的科學家發公開信，要求就新冠肺炎源頭再進行調查，包括在沒有北京參與的可能性下進行。對此，大陸外交部新聞發言人趙立堅回應，「溯源工作的確受到了政治因素的干擾，但不是來自中方，而是美國等個別國家。」

據《澎湃新聞》報導，「我還清楚地記得，上一封所謂的科學家公開信是發表在3月4日，幾乎是同樣一批人幹的，同樣是由前美國白宮國家安全委員會委員孟天行起草的。這兩封所謂的公開信，一封發表在世衛組織即將發布溯源聯合研究報告前夕，一封發表在報告發布之後，時間絕非巧合，其目的也不言而喻，就是要對世衛組織和專家組施壓。他們究竟是秉持科學專業態度為溯源研究建言獻策，還是換湯不換藥地對特定國家進行有罪推定，我想大家應該都看得清清楚楚，」趙立堅說。

「沒錯，溯源工作的確受到了政治因素的干擾，但不是來自中方，而是美國等個別國家，」趙立堅指出，他們執意將溯源問題政治化，破壞和干擾中國同世衛組織合作，對中國進行攻擊抹黑，公開挑戰科學家們的獨立性和科學研究，這不僅損害全球溯源合作，也影響全球抗疫努力。

關於實驗室洩漏問題，趙立堅強調，在此次聯合溯源研究中，聯合專家組走訪了湖北省疾控中心、武漢市疾控中心、武漢病毒研究所等機構，參觀了各類生物安全實驗室，與相關機構的專家進行了深入坦誠的科學交流。經過在中國的實地走訪和深入了解，專家組一致認為，關於中國實驗室事件引發病毒這種假說是極為不可能的。

▲24名科學家聯署要求重啟新冠肺炎源頭調查。（圖／路透社）

「當然如果在世界其他地區發現線索和證據，這是另外一回事，」趙立堅說，希望有關各方包括美國也像中方一樣，採取科學合作態度，同世衛組織開展溯源合作，邀請世衛組織專家去本國開展溯源科學研究。

「最近我注意到，俄羅斯再次對美國在其國內，特別是德特里克堡基地以及在烏克蘭等其他國家所開展的生物軍事化活動表達了關切，實際上這也是很多國家共同的關切，」趙立堅表示，中方也多次強調，美國相關活動不透明、不安全、不合理。以俄方提及的烏克蘭為例，據公開報導，美國僅在烏克蘭一國就設立了16個生物實驗室。

「為什麼美國需要瞞世界建這麼多實驗室？美國軍方在這些實驗室及德特里克堡基地開展了什麼活動？為什麼美國獨家反對《禁止生物武器公約》設立核查機制？是不是這些實驗室和基地存在美方不敢接受國際核查的地方？」趙立堅反問，「我們再次呼籲美方本著負責任的態度，切實回應國際社會的關切，對美國境內外的生物軍事化活動作出全面澄清，並停止獨家阻擋《禁止生物武器公約》設立核查機制的行為。」