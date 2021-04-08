美控解放軍在台海進行「恐嚇行動」　陸外交部回應

▲美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）稱大陸在台海周邊進行恐嚇行動。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國國務院昨（7）日對大陸在台海周邊持續不斷地恐嚇行動表達關切，同一時間，美海軍神盾艦馬侃號宣佈通過台灣海峽，意圖不言而喻。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，所謂恐嚇、脅迫，這頂帽子絕對扣不到中國頭上，「中國從來無意恐嚇誰，但誰的恐嚇也不怕。中國也不想脅迫誰，但誰的脅迫也沒用。中方有堅定的意志和足夠的能力捍衛國家主權和領土完整。」

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

趙立堅指出，「美艦近來多次在台灣海峽大秀肌肉、挑釁攪局，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，威脅台海的和平穩定。我想問的是，難道中國軍艦是去墨西哥灣耀武揚威了嗎？」

趙立堅痛批，美國近250年歷史上僅有16年沒有打仗，在全球擁有800多個海外軍事基地，軍費連年排名世界第一，達全球軍費總開支的約40%，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會公認的基本事實。一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是美方在中美三個聯合公報明確中向中方作出的承諾，是不可逾越的紅線。」

趙立堅強調，美方應該充分意識到台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，「不要採取任何玩火的錯誤危險做法，慎重妥善處理涉台問題，不向台獨勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害自身利益和台海和平穩定。」