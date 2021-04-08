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日本新冠疫情燒不停！東京新增555確診病例　擬適用防疫重點措施

▲▼日本,東京,新冠肺炎。（圖／路透）

▲日本新冠疫情再延燒。（圖／路透）

文／中央社東京8日綜合外電報導

日本新冠肺炎疫情再度延燒，日本政府擬於明天召開對策本部會議，決定東京都、沖繩縣與京都府等處適用「防止蔓延等重點措施」。

大阪府、兵庫縣與宮城縣內的6座城市，已於本月5 日起開始適用「防止蔓延等重點措施」，將實施至5月5 日止。期間要求餐廳提早到晚間8時打烊、不要使用卡拉OK設備；大型活動的人數上限為5000人；推動遠距上班等。

日本產經新聞報導，東京都昨天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診555例；上次東京都單日新增超過500例，是2個月前的2月6日。

▲▼東京都知事小池百合子。（圖／路透）

▲東京都知事小池百合子準備向中央政府申請適用「防止蔓延等重點措施」。（圖／路透）

東京都知事小池百合子昨天表示，因疫情惡化，準備向中央政府申請適用「防止蔓延等重點措施」。

報導指出，若東京都今天提出申請，中央政府擬於明天決定適用；另外，對於疫情擴大的沖繩縣與京都府等處，日本政府也考量同時適用重點措施。

「防止蔓延等重點措施」是依據2月上路的特別措施法修正案而訂的新規定，由中央政府決定授權實施的都道府縣與期間，具體的對象地區與防疫對策則由知事判斷。

知事可命令實施區域餐飲業者提早打烊、縮短營業時間，並可對不配合的業者開罰最高20萬日圓（約新台幣5萬1500元）。

▲▼日本,東京,新冠肺炎。（圖／路透）

▲在日本，若業者不配合防疫，最高可罰30萬日圓。（圖／路透）

重點措施與日本政府過去實施的「緊急事態宣言」不同之處，在於緊急事態須達到日本政府防疫分科會訂定的最高警戒等級第4階段（爆發性疫情擴大）才可發布，而重點措施只要在第3階段（確診者急增）時就可實施。

另外，緊急事態宣言的實施地區以都道府縣為單位，重點措施則可由知事指定實施的市區町村；兩者皆可要求業者縮短營業時間、提早打烊，但緊急宣言可要求業者停業，重點措施則不能要求停業。

業者不配合防疫時，緊急事態宣言下最高可罰30萬日圓，防止蔓延重點措施最高罰20萬日圓；提供配合業者的補助款，緊急事態最高每天6萬日圓，重點措施則可能低於6萬日圓。

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