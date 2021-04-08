北京疫苗接種過半　估4月底達「7成群體免疫屏障」

▲北京隨處可見新冠疫苗接種宣傳標語。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

中國大陸北京自春節期間，推動一般民眾接種以來，截至4月8日，累計接種人數已達1109.5萬人，若以2,153.6萬常住人口計算，接種率已超過5成，全大陸居冠。據港媒推估，到4月底，北京將可達70%比例的「群體免疫屏障」要求。

目前全球正積極施打新冠疫苗，盼達到群體免疫門檻，讓世界重啟，其中「門檻」，一般被定在接種人數超過7成或以上；中國疾病預防控制中心主任高福在日前受訪時表示，預計2022年初，甚至今年底，中國大陸能達到7到8成的新冠疫苗接種率，基本實現群體免疫。

▲北京各社區在街上擺攤宣傳疫苗接種。（圖／記者陳政錄攝）

北京市衛健委通報，截至2021年4月7日，全市累計接種新冠病毒疫苗1768.90萬繼次，累計接種1109.5萬人。此外，包括北京順義、大興區，居民接種率都已超過8成。

《香港文匯報》報導，北京市相關負責人透露，4月底前，北京將完成核心區東城區、西城區和機場所在區順義區、大興區18歲及以上人群接種，其他轄區則是5月；另從北京衛健委近一周接種數據，每日新增1個百分點來測算，預計4月底，北京接種人數將達1560萬人左右，覆蓋7成的常住人口。

事實上，自3月中旬，北京也已開始為部分有接種需求，身體狀況較佳的60歲及以上老年人接種疫苗，最高齡者達100歲。3月26日，北京市政府外事辦公室宣布，全面啟動在京外籍人士接種陸製2019冠狀病毒疾病（COVID-19）滅活疫苗，全程需要接種2劑，有參加社保醫療保險者免費，未參加者每針劑價格為93.5元人民幣。

台灣民眾方面，大陸在先前全面安排「重點人群」施打新冠疫苗時，已有不少在大陸從事醫療、物流等高風險行業的台灣民眾接種，同時，北京在以社區為單位，安排一般民眾施打新冠疫苗時，後也陸續把在北京的台灣民眾包含在內，更曾於2月28日，在海淀區組織「台胞專場」安排接種新冠疫苗。有台商表示，他已經向所在社區登記，希望盡快施打，期待之後跨省，甚至跨海行動能更便利。

以記者所住社區為例，自2月起就陸續邀請居民登記，安排施打疫苗，更發信呼籲居民自發、自願接種，近期社區周邊也頻繁可見「宣傳點」擺攤，表示「拿台胞證、護照、居住證明來登記也行」，足見北京官方力推群體免疫的力度。

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