武漢解封一周年　趙立堅：歡迎大家有機會去打卡

▲ 武漢華南海鮮批發市場被指為可能的傳播源。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸在2020年爆發新冠肺炎疫情，其中湖北省武漢市首當其衝，封城了76天之久，8日適逢解封一周年，中國外交部發言人趙立堅在8日的例行記者會上指出，祝福武漢與湖北越來越好，也歡迎大家有機會去武漢打卡、去登黃鶴樓。

新冠肺炎疫情爆發至今，在全球總確診數達1億3246萬9663例，並有287萬4372例死亡，其中大陸湖北省武漢市由於疫情爆發初期病毒的傳播速度快速，當局緊急在2020年1月23日宣布進入封城，直到同年的4月5日才正式解封。

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

雖然新冠肺炎疫情在歐美地區尚未趨緩，但大陸境內的疫情已經相對平穩許多。對此，中國外交部發言人趙立堅在8日例行記者會上指出，「目前湖北經濟社會各方面秩序已恢復正常，外交部將發揮自身優勢，為湖北後疫情時代的發展提供助力」。

趙立堅接著表示，「疫情發生以來，外交部發揮自身優勢，向武漢派出工作組全力做好籌措援鄂抗疫物資，協調接受國際援助，安排包機等各項涉外協調服務工作，與英雄的湖北人民並肩戰鬥，為打贏湖北保衛戰、武漢保衛戰做出了自己的貢獻」。