紫斑蝶數量破15年新低　至今僅2萬多隻！有紀錄以來最少一次

▲台灣紫斑蝶生態保育協會今日持續在林內觸口觀察記錄，數量很少，1個多月來大約只有2萬多隻，最多是3月28日單日7300隻，其他都只有幾百到上千隻。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林林內鄉位在紫斑蝶西部蝶道中繼站，清明節前後會飛抵林內，更可見大量紫斑蝶飛越國道、濁水溪，形成蝶道的自然景觀。台灣紫斑蝶生態保育協會觀測發現，今年紫斑蝶遷徙3月1日至今約飛越林內觸口段僅2萬多隻，較往年平均20萬隻大幅減少，也是2007年有紀錄以來最少一次。

台灣紫斑蝶生態保育協會今（8）日持續在林內觸口觀察記錄，數量很少，紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥表示，今年蝶況很詭異，1個多月來大約只有2萬多隻，最多是3月28日單日7300隻，其他都只有幾百到上千隻。

今年初因連續幾波寒流來襲，紫斑蝶生態保育協會觀察在茂林蝶谷紫斑蝶比往年晚了10多天才飛出，原預估清明節連假林內觸口應會有大量紫蝶，結果連日來都只有零星飛越，陳瑞祥指出，協會從2007年在觸口觀察記錄，3至4月2個月平均每年約有20萬隻，最少一次是2014年4萬9000多隻，其次是107年有10萬9000多隻，去年有38萬隻，今年至今2萬多隻是15年來同期最少。

陳瑞祥說，觀察人員在茂林有觀測到約4、5萬隻紫斑蝶中繼休息，還沒飛出遷徙，今年因雨量少許多植物的花爆開，蜜源充足情況下也有可能就地擴散繁殖，會持續再觀察。

▲今年初因連續幾波寒流來襲，紫斑蝶生態保育協會觀察在茂林蝶谷紫斑蝶比往年晚了10多天才飛出，原預估清明節連假林內觸口應會有大量紫蝶，結果連日來都只有零星飛越。 （圖／記者蔡佩旻攝）





►Her今天推出「Apple HomePod mini」智慧揚聲器



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►LINE群組傳雲林縣將限停水 縣府急闢謠：勿散布以免觸法

►生技業者採購10噸高麗菜 請重機車隊分送偏鄉弱勢家庭

►國小新生報到！雲林較去年再減207人...這4鄉鎮小一「不到百人」

►酒醉屁孩跌倒叫119…救護車內「揮拳2打1」！醫護傷勢曝光慘被K到吐