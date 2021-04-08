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雲林葉菜6500公里外上架！冷鏈結合包裝技術　克服25天海運保鮮　

▲華年公司負責人洪森發（右二）説，空運成本是海運數倍，透過保鮮技術結合穩定海運蔬果品質，提高貿易商外銷意願是一大突破之外，更是國內農民福音。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲華年負責人洪森發（右二）説，空運成本是海運數倍，透過保鮮袋等技術結合穩定海運蔬果品質，是一大突破。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣農產品優質盛名，更長期供應全國1/3以上的蔬菜，西螺和心果菜生產合作社透過冷鍊保存技術及華年公司MA氣調保鮮包裝結合，拓展海運外銷克服25天長途運輸，將空心菜、青江菜和紅蘿蔔等保存不易的葉菜蔬果外銷友邦馬紹爾，今(8)日1貨櫃總重6公噸各式蔬果封櫃啟程，並契約預計每90天定期出口。

和心果菜生產合作社理事主席程昆生表示，台灣出口至馬紹爾群島航期約25天，對於葉菜類是一項大挑戰，因此在出口前必須做好去除田間熱之預冷及包裝套袋等措施，必須感謝華年股份有限公司提供蔬果氣調保鮮袋的相關技術，克服長期運輸的問題，確保雲林在地蔬果運輸抵達時仍保持新鮮的狀態。

▲華年公司負責人洪森發（右二）説，空運成本是海運數倍，透過保鮮技術結合穩定海運蔬果品質，提高貿易商外銷意願是一大突破之外，更是國內農民福音。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺和心果菜生產合作社透過冷鍊保存技術及華年公司MA氣調保鮮包裝結合，將蔬果外銷友邦馬紹爾。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣農業處長吳芳銘表示，蔬菜出口一直都是政府產銷方針，但葉菜因保存不易以往是空運為主，這次能夠以「低成本的海運」外銷友邦馬紹爾仰賴的就是「保鮮袋封裝」讓蔬果進入休眠，猶如武俠小說中龜息大法，蔬果封袋進入休眠達成保鮮狀態，經過海運25天長達6500公里的運程外，再加上通關、集貨、上架，等到當地消費者買回家後，可能已達30天左右，而依然能夠保有原始鮮脆口感。

雲林縣副縣長謝淑亞指出，馬紹爾群島土地面積僅181平方公里、人口約7萬人且分散定居在由1156個島嶼組成的34個珊瑚環礁上，如今的冷鏈技術能夠讓蔬果「很有元氣的」賣到馬紹爾群島，對雲林農業縣來說是莫大福音，雲林是在近2年才開始嘗試，在經過多時不斷往來運輸嘗試外銷可行性後，穩定的品質獲當地好評，雙方始決定長期合作。

▲華年公司負責人洪森發（右二）説，空運成本是海運數倍，透過保鮮技術結合穩定海運蔬果品質，提高貿易商外銷意願是一大突破之外，更是國內農民福音。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲和心果菜生產合作社理事主席程昆生（中）表示，台灣出口至馬紹爾群島航期約25天，對於葉菜類是一項大挑戰，克服長期運輸的問題，確保蔬果運輸抵達時仍保持新鮮的狀態是關鍵。 （圖／記者蔡佩旻攝）

華年公司負責人洪森發表示，MA氣調保鮮包裝技術符合歐盟及FDA規範，主要為延長保鮮期限及上架時間，可以讓空運改為海運減少運輸成本，有助拓展遠距外銷市場，多重保鮮功能均可因應蔬果特性。洪森發説，空運成本是海運數倍，透過保鮮技術結合穩定海運蔬果品質，提高貿易商外銷意願是一大突破之外，更是國內農民福音。

雲林縣農業處長吳芳銘補充說明，社場與貿易商在蔬菜的冷鏈保鮮處理技術上非常重要，在產業、企業、政府的相互合作下，才能達到整個農業的提升。此次出口的蔬菜品項眾多，有甘藍、山東白菜、青花菜、短期葉菜、蒜頭、彩椒、蘿蔔、西瓜等，總計約6噸，將配送供應給馬紹爾當地生鮮超市，後續也將持續供應，預計每90天都會定期出口蔬菜供應至馬紹爾群島。

▲華年公司負責人洪森發（右二）説，空運成本是海運數倍，透過保鮮技術結合穩定海運蔬果品質，提高貿易商外銷意願是一大突破之外，更是國內農民福音。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲MA氣調保鮮包裝技術符合歐盟及FDA規範，主要為延長保鮮期限及上架時間，可以讓空運改為海運減少運輸成本，有助拓展遠距外銷市場，多重保鮮功能均可因應蔬果特性。（圖／記者蔡佩旻攝）

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