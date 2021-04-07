認識穆斯林文化齋戒月　新北市圖推體驗嚐鮮「開齋飯」

▲新北市圖汐止分館為大家開箱「老皮箱歲歲念：眷村拾光」繪本。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

圖書館裡有眷村，歡迎來拍照！走入清真寺的齋戒月，與穆斯林一起享用開齋飯，新北市立圖書館帶你眷村懷舊、走訪清真寺、嚐鮮開齋飯，閱讀踏青，感受不一樣的多元閱讀體驗。新北市立圖書館汐止分館10日特別邀請到台灣首位獲得義大利波隆納書展拉加茲童書獎的繪本創作者孫心瑜老師，將為大家開箱「老皮箱歲歲念：眷村拾光」繪本，說眷村老故事，帶大小朋友認識眷村文學。

新北市立圖書館表示，搭配新書分享會，汐止分館同時布置了眷村風味的多媒體放映室，紅磚牆、竹籬笆、跳房子遊戲、古早童玩、以及經典懷舊電影播放，讓讀者可以感受眷村的生活面貌。圖書館同時提供旗袍出借服務，只要借書，便可免費旗袍體驗，讓大家除了拍照，還可以一窺眷村的生活面貌。

穆斯林齋戒月即將於4月13日開始，類似台灣過年的「開齋節」，更是伊斯蘭教每年最重要的節日之一。新北市是友善的國際城市，中和分館特別於4月17日推出「與穆斯林一起過齋戒月」活動，將帶大家走進台北清真寺，實際體驗齋戒月的開齋祈福儀式，並與穆斯林朋友一同享用充滿異國風味開齋飯，認識伊斯蘭文化。

新北市圖書館表示，即日起至4月16日止，只要到中和分館借閱5本書籍，即可免費報名參加，歡迎大家一起來體驗穆斯林的開齋節。名額有限，額滿為止。詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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