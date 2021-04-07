▲平溪紫東社區推賞火金姑半日遊，走入農再社區尋覓微光小徑。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

又到了螢光飛舞時節！新北市政府農業局一直以來積極輔導農民轉型友善耕作，在共同努力之下，平溪紫東社區成功復育生態，在四月至六月間都將化為螢光閃閃的夢幻仙境，也將在四月份的假日舉辦「賞螢開跑-火金姑來照路」半日遊行程，邀請民眾一同前來欣賞難得的美景。

農業局表示，螢火蟲除了在夜晚閃耀動人外也是水質及環境優良的指標昆蟲，因為它們必須棲息在水質純淨、沒有光害以及農藥汙染的環境。當民眾來訪社區時不單只有螢火蟲可以欣賞，同時也能體驗生態導覽、農事體驗、親子DIY等寓教於樂的活動。

▲社區導覽員帶領遊客遊覽社區。

農業局指出，紫東社區在4月10日、4月17日及4月24日將辦理「賞螢開跑-火金姑來照路」半日遊行程，活動每梯次限額50人，成人每人550元，小孩每人500元，即日起受理報名。除了社區生態導覽員將會帶領遊客欣賞螢火蟲外，還可體驗童趣滿滿的草編DIY以及浪漫百分百的天燈製作活動，社區亦精心準備了當地特色風味餐。

農業局長李玟表示，新北市多年來協助農村再生社區及培根社區成長轉型，以推動里山倡議為新北市農村發展願景，輔導社區朝向人與自然環境和諧共存的方式發展農村，為社區打造良好的生態系。因應新冠肺炎疫情，呼籲民眾外出賞螢也要記得戴口罩，並落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人防疫措施，以降低感染風險，快樂出門，平安回家。

▲紫東社區螢火蟲螢光美景（王碧嬌攝）。

美麗最大的祕密

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