新北海漂豬基因序列「100％同中國非洲豬瘟」　蔡英文：不能大意

▲蔡英文提醒民眾，非洲豬瘟防疫措施提升中，「大家請放心」。（圖／翻攝自Facebook／英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

新北市萬里區4日發現一頭死豬擱淺沙灘，送檢後測出非洲豬瘟「陽性反應」，為本島首例。對此，總統蔡英文6日表示，目前推測這隻是境外漂來的死豬，且檢測後發現其基因序列與中國境內的非洲豬瘟豬隻相似度高達100％；蔡英文提醒，雖是海漂豬，但不能大意，政府單位已跨部會總動員，為求守住疫情防線。

萬里該頭死豬檢測非洲豬瘟後，新北市動保會針對萬里跟金山共11家養豬場、2719頭豬隻採樣送畜衛所檢驗，所幸結果為「陰性反應」。農委會主委陳吉仲6日上午則表示，一直都有針對整個養豬屠宰和肉品市場注意，讓價格穩定，目前看起來不會是本土的感染。

到了晚間，蔡英文透過臉書表示，台灣本島首次發現非洲豬瘟海漂豬，中央非洲豬瘟災害應變中心隨即提升防疫措施，除檢驗發現海漂豬地點的方圓10公里內，共11家養豬場（確認陰性）外，也全面消毒豬屍發現地點周邊、運送車輛及解剖場域

而應變中心已要求知全國各地防疫機關，全面監控所轄區域內的養豬場有無異常狀況，並調查所有運豬車及化製車的GPS軌跡。同時，也要求全國所有屠檢獸醫師加強屠前及屠後檢查。

「目前推測，這隻海漂死豬，很有可能是從境外漂來，檢測後也發現：病毒基因序列和中國境內的非洲豬瘟豬隻相似度高達100％。」蔡英文提醒，雖然是海漂死豬，但我們不能大意，目前，政府單位已經跨部會總動員，除防疫、疫調上的應變外，也會加強海域巡邏和國境把關，守住疫情防線。

▼新北萬里海漂豬驗出非洲豬瘟。（圖／防檢局提供）