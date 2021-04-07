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明天頭七！全台火車8日9時28分鳴笛30秒　全體司機員別黃絲帶

▲人間煉獄！太魯閣號「空間錯覺」增救援難度 基隆搜救隊曝：怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲頭七哀悼！全台火車8日9時28分鳴笛30秒　全體司機員別黃絲帶。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台鐵太魯閣號408車次2日遭從邊坡滑落的工程車撞上，釀成50死202傷的重大傷亡，是台鐵近50年來死傷最嚴重事故。司機袁淳修、機車助理江沛峰雙雙殉職，8日是頭七，全體司機員胸前繫上黃絲帶，台鐵全線火車於上午9時28分鳴長笛30秒表達哀悼。

全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華在臉書貼出哀悼文，「向英勇的司機員致敬，兄弟情！兄弟義，我們不捨您們的英勇犧牲，我們敬佩你們敬業精神，淳修、沛峰，4月8日是您們的頭七日，我們全體司機員胸前繫上黃絲帶來悼念您們，並在事故事間09：28分，請執勤乘務員鳴笛30秒做為悼念儀式，淳修、沛峰，謝謝您們！」

擁有26年資歷的火車司機員陳振芳表示，「向我們的英勇弟兄致敬」，明天全台火車鳴笛30秒悼念，撫平傷痛，讓生活繼續步入正軌。許多司機員臉書轉傳哀悼文，表達8日將同表哀悼。

▲太魯閣號出軌車體嚴重變形 基隆搜救隊：車廂內外找遺體殘肢。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲人間煉獄！太魯閣號「空間錯覺」增救援難度 基隆搜救隊曝：怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▼全台火車9時28分鳴笛30秒。（圖／翻攝自「全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華」臉書）

▲全台火車9時28分鳴笛30秒 全體司機員別黃絲帶。（圖／翻攝自「全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華」臉書）

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