新北萬里海漂豬屍驗出非洲豬瘟　農委會防檢局：境外漂來可能性高

▲新北萬里漂來豬隻屍體擱淺沙灘，非洲豬瘟檢驗呈「陽性反應」。（圖／民眾提供）



記者郭世賢／台北報導

新北市萬里區沿岸4日上午10時許有民眾發現1頭死豬擱淺在沙灘，新北市動保處人員下午2時許將死豬帶回送檢，行政院農委會動植物防疫檢疫局（防檢局）6日上午召開記者會宣布，5日結果出爐確定為非洲豬瘟病毒核酸呈「陽性反應」，已協同新北市政府進行防疫措施。防檢局表示，初判境外漂來可能性高。

農委會主委陳吉仲表示，4日上午海巡署通報萬里區龜吼平台前，有一隻死亡豬隻，經聯繫新北市政府動保處將死豬帶回送到行政院農委會家畜衛生試驗所（畜衛所）檢驗，確認為非洲豬瘟病毒呈「陽性反應」，也是在台灣首次發現非洲豬瘟病毒的海漂豬。

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陳吉仲接著表示，5日已漏夜對海漂豬發現地點周邊半徑10公里內養豬場進行移動管制、疫情訪視及採樣，並請新北市做應變計畫，目前看起來豬場的豬隻都很健康，沒有異樣，下午也會發布周邊豬場的檢驗結果。陳說，政府對整個養豬屠宰和肉品市場都非常注意關心，避免非洲豬瘟發生在台灣也讓豬隻的價格相對穩定，目前看初判不會是本土的感染。

農委會防檢局分析，依據中央氣象局海象中心資訊顯示，不排除海漂豬由境外漂入可能。而若新北市動保處完成發現海漂豬地點周邊半徑10公里內豬場訪視無異常，則可證實海漂豬由境外過來可能性。

農委會防檢局進一步指出，目前依據氣象局資料海流由海峽向北漂流，將持續強化桃園市至新北市縱身5公里豬場強化訪視，清查來源並保護台灣本土養豬產業。

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