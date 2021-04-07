美專家警告：利用台灣「戳北京眼」　讓台海非常危險

▲美專家警告，美國利用台灣「戳北京眼」相當危險。（圖／達志影像／美聯社）

文／中評社

大陸官媒《人民日報》昨6日發表評論指出，民進黨當局拒不承認九二共識，那麼就直接回答是否承認兩岸同屬一個中國，「這張問卷，民進黨繞不過去。」台海關係根本無法「春暖花開」，夾在中美關係底下，更顯得複雜難解。

港媒《中評社》今（7日）發表快評指出，近年台海局勢緊張，美國與台灣都不時有專家提出見解或警告。美國把台灣作為一種工具來打擊中國大陸；而台灣當政者則只關心跟美國配合。這些都非常危險，算得上是台海局勢緊張的要害所在。

《中評社》來自華盛頓快評稱，美國政策圈正在辯論美國對台戰略是否應當明晰化，前美國代理助理國務卿董雲裳指出，美國有一些人認為把台灣作為一種工具來打擊中國大陸，至少是戳戳北京的眼睛，覺得很有趣。董雲裳警告，台灣被那樣利用是非常危險的。

▲《中評社》強調，美國「把台灣作為一種工具來打擊中國大陸」。（圖／路透社）

快評也舉出台灣學者觀點，台鐵408次太魯閣號列車2日發生重大死傷事故，《美麗島電子報》董事長吳子嘉接受中評社訪問表示，台灣當政者不關心內政，只關心跟美國配合，視配合美國人為最大任務。

董雲裳（Susan Ashton Thornton）長期服務於中國事務和亞洲事務領域，2017年至2018年間以美國國務院東亞暨太平洋事務局首席副助理國務卿身分代理美國國務院亞太助卿一職。吳子嘉為台灣綠營人物，過去曾推動廢除民進黨「台獨黨綱」，以「維持現狀」。

最後，《中評社》快評強調，「把台灣作為一種工具來打擊中國大陸」，即是打「台灣牌」，目標是阻撓中國統一、遏止中國崛起；「只關心跟美國配合，視配合美國人為最大任務」，則是挾洋自重、倚美謀獨。董雲裳、吳子嘉點出了問題，點出了要害所在。我們認為，台海局勢緊張，根源在外力介入、在「台獨」猖獗。