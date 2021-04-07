Google街景驚見「2具待葬屍體」嚇發毛　真相反轉！原因竟超浪漫

▲Google地圖的「街景服務」上出現2具待葬屍體，嚇壞網友。（圖／翻攝自Reddit論壇）

記者張寧倢／編譯

Google地圖的「街景服務」上提供民眾觀看由衛星拍攝的真實地景。國外論壇卻有網友發現，Google街景竟然意外拍下2具屍體躺在墳坑之中，即將被埋葬入土，畫面相當駭人。外媒報導解釋，原來，躺在墳中的是活生生的人，他們來自是美國芝加哥的藝術家斯坦（Stan Shellabarger）與杜特思（Dutes Miller），正在進行一場行為藝術。

▲其實他們是一對美國藝術家，當時正在進行一場行為藝術。（圖／翻攝自Western Exhibitions）

根據《每日星報》報導，國外論壇Reddit上的網友貼出一張Google街景的恐怖截圖，其中有2具待葬屍體躺在草皮上的墳墓裡，敞開的墳坑旁邊堆著大量泥土，似乎是才剛挖好不久，尺寸對這2名穿著白T、牛仔褲的「死者」來說正好合適。網友看了紛紛驚恐表示，「這畫面令人不安」、「葬在一起感覺很浪漫」、「只有我注意到沒有鏟子嗎？好恐怖」、「被穿上一樣的衣服超級可怕」、「嚇死我了」。

▲斯坦與杜特思也在其他地方創作過類似作品。（圖／翻攝自Western Exhibitions）

報導指出，其實照片中的不是屍體，而是美國行為藝術家斯坦與杜特思，這對同性夫妻當時正在進行一場行為藝術，雖然不知道為何會正巧被Google街景拍到，但現場照片曾經在芝加哥西方展覽藝廊（Western Exhibitions）中展出。藝廊負責人史考特（Scott Speh）表示，他們各自挖了一個與身形相符的土坑，躺進墳墓之後用手在側身挖出小洞連通到對方的墳墓，用來比喻兩人將永遠牽著對方的手。

▲這對美國同性藝術家伴侶用這樣的行為藝術，比喻兩人將永遠攜手相伴。（圖／翻攝自Western Exhibitions）

據悉，這幅作品在奧勒岡州的波特蘭完成，是波特蘭當代藝術學院（Portland Institute of Contemporary Art.）舉辦的時間藝術節的部分作品。杜特思在幾年前的一次採訪中表示，死亡是貫穿很多作品的主題，「我認為隨著我們年齡的增長，更會愈發普遍，那是因為我們在某種程度上會更多地接觸到死亡，雖然我們還沒有老成那樣，但我們也已經不是20歲的年輕人了。」

►14歲少女慘淪裸屍「埋進土坑」 竟是隔壁鄰居性侵！狠心勒斃滅證

►萬聖節大街上秀「斷頭」給兒童看 路人嚇傻報警：是真的！

►這包「垃圾」要價200萬！英藝術家新作讓人看傻眼...網友：我家很多

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事