美國政府不簽發疫苗護照！白宮表態「尊重隱私」...連WHO也不支持

▲部分地區考慮引進疫苗護照制度，透過掃描健康條碼證明已接種疫苗、或未染疫。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球超過一年，隨著英國、美國等國家陸續開放民眾接種疫苗，全民無疑希望能透過疫苗減少感染率、進而恢復疫情前的日常生活，其中「疫苗護照」為人們對恢復日常生活後到處吃美食、看電影、旅遊建立起信心。然而，美國政府卻不樂見此一情形，稱該制度有侵害公民隱私權的疑慮。

美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）於當地時間6日表示，美國政府不管現在、亦或未來，都不會簽發外界所提及的「疫苗護照」，也不會支持需要民眾攜帶供認證文件的制度，「華府當局想要保護每位美國公民的隱私，不樂見疫苗護照被作為不公平對待公民的系統。」

莎琪強調，美國政府不會支持建立有聯邦層面的疫苗數據庫，也不會讓聯邦向所有人要求索取單一疫苗認證，而華府當局之後會對外發佈說明，藉此解答美國公民對憂慮歧視、疫苗安全、隱私等疑慮。

另外，就連共和黨籍的德州州長阿伯特（Greg Abbott）都於該日下達指令，禁止任何州政府的機構、或是收取公帑的實體機構跟進施行疫苗護照制度。

▲▼航空業與旅遊業支持疫苗護照制度，部分美國共和黨人則持反對態度。（圖／達志影像／美聯社）

其實就連世衛組織（WHO）也因歧視憂慮、疫苗效能等問題而不樂見施行「疫苗護照」制度！根據《紐約郵報》，WHO發言人哈里斯（Margaret Harris）於6日在記者會上表示，「現階段我們世衛組織不樂見『疫苗護照』成為出入境的必要條件，因為我們還不能確保疫苗是否真能有效防止傳播。」

哈里斯補充，「部份人是因為某些原因至今仍未接種疫苗，這些民眾可能有因無法接種疫苗而遭到歧視的問題。」

據悉，英國與歐盟等諸多國家已著手規劃疫苗護照等相關制度的推行，而擁有500多萬人口的以色列至今有超過50%的人口完成疫苗接種，且已開始採用「綠色護照」，規定民眾出入健身房、劇院、旅館等公共場所時須持有該護照。

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