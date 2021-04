伊朗情報船「薩維茲號」遇襲！美國否認攻擊　肇事矛頭直指以色列

▲伊朗「薩維茲號」在紅海遇襲。(圖/翻攝自普利茅斯大學DCSS中心網站)

記者葉睿涵/綜合報導

伊朗船隻「薩維茲」號(Saviz)於當地時間4月6日,在紅海遭吸附於船體的水雷(limpet mine)襲擊。美國否認該國發動了此次攻擊,而外媒則將肇事的矛頭指向以色列,並稱事故的發生象徵著伊朗與以色列之間的衝突再升級。

綜合路透社、《紐約時報》等外媒報導,儘管「薩維茲」號是一艘貨船,但美國與當地多數國家卻認為,它是伊朗伊斯蘭革命衛隊(Islamic Revolutionary Guard Corps)用於蒐集情報的船隻。外媒也援引伊朗塔斯尼姆通訊社的說法稱,「薩維茲」號在過去幾年一直駐紮在紅海,以支持伊朗的反海盜任務。

