伊朗情報船「薩維茲號」遇襲！美國否認攻擊　肇事矛頭直指以色列

▲伊朗「薩維茲號」在紅海遇襲。（圖／翻攝自普利茅斯大學DCSS中心網站）

記者葉睿涵／綜合報導

伊朗船隻「薩維茲」號（Saviz）於當地時間4月6日，在紅海遭吸附於船體的水雷（limpet mine）襲擊。美國否認該國發動了此次攻擊，而外媒則將肇事的矛頭指向以色列，並稱事故的發生象徵著伊朗與以色列之間的衝突再升級。

綜合路透社、《紐約時報》等外媒報導，儘管「薩維茲」號是一艘貨船，但美國與當地多數國家卻認為，它是伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）用於蒐集情報的船隻。外媒也援引伊朗塔斯尼姆通訊社的說法稱，「薩維茲」號在過去幾年一直駐紮在紅海，以支持伊朗的反海盜任務。

Iranian vessel, Saviz, was targeted in the Red Sea by limpet mines https://t.co/iee5mEJVaX pic.twitter.com/GUq7MyJsUL — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 6, 2021



拜登自1月上任以來就承諾，若德黑蘭完全遵守協議，那美國將重新加入世界列強於2015年與伊朗簽訂的核協議。過去以色列把伊朗視為其最大的敵人，並強烈反對恢復這項美國前總統川普在3年前就已放棄的協議。

襲擊發生正值美國與伊朗在維也納展開重啟核協議的談判，因此不少美媒將肇事的矛頭指向以色列，並聲稱事故的發生象徵著伊朗與以色列之間的衝突再次升級。也有知情的美國官員透露，此次襲擊是以色列對伊朗先前襲擊以色列船隻的報復行動。

半島電視台指出，自今年2月以來，以色列和伊朗有多艘船隻在海上遭襲，兩國互相指責對方應為襲擊負責，但伊朗和以色列目前均未對此次襲擊作出回應。目前船隻的損毀程度與人員傷亡情況仍未可知，而美國也已否認發動攻擊。白宮發言人薩琪（Jen Psaki）表示，拜登政府預計不會在重啟核協議的談判中，對伊朗政策做出任何改變。

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事