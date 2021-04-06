海漂豬驗出非洲豬瘟　蘇貞昌指示：立即訪視全國養豬場

▲新北萬里海漂豬驗出非洲豬瘟。（圖／防檢局提供）



記者陳家祥／台北報導

農委會6日表示，4日海巡署在新北市萬里區龜吼平台岸際發現1隻死亡豬隻，檢出非洲豬瘟陽性，是本島首見。對此，行政院長蘇貞昌晚間主持食安會報表示，已指示農委會持續嚴密監控、加強查緝，各部會應料敵從寬，絲毫不能大意。

針對近來新北萬里海漂豬驗出非洲豬瘟一事，行政院長蘇貞昌6日晚間主持食安會報時指出，相關部會不能掉以輕心，需立即訪視全國養豬場，確認是否有可疑情形，並加強抽檢豬隻，務必嚴格防堵。

蘇貞昌說，台灣辛苦2年多，好不容易守住非洲豬瘟，現在發現非洲豬瘟陽性海漂豬，是不得了的事情，各部會應料敵從寬，絲毫不能大意。

蘇貞昌以去年發現金門牛結節疹處理情形為例，當時一發現異狀，政府立即緊急聯繫國際組織，取得1萬劑疫苗並以軍機載運疫苗到金門，調集全國獸醫師協助施打疫苗，才防堵住疫情擴散。

此次發現台灣本島首例海漂豬有非洲豬瘟，蘇貞昌即指示農委會，除了發現地周遭的養豬場要持續嚴密監控、嚴格禁止一定範圍內的養豬場人員及車輛移動外，也要結合各地農業局等單位及人力動起來，加強檢查，逐一訪視所有養豬場，並緊盯所有屠宰場是否有可疑情形。

蘇貞昌也請經濟部立即督導台糖公司，仔細嚴查所屬豬場豬隻，不能有任何疏漏；海巡署也要加強沿海查緝，以及漁船、船員安檢作業；內政部警政署在臨檢時，需加以留意運豬車是否有異狀。每個單位都務必要做好區塊防堵。