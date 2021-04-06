幕後／張景森發難拋「台鐵公司化」　點燃引信逼府院下決心

▲行政院政務委員張景森。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

在台鐵太魯閣號事故後，行政院政務委員張景森重提2018年普悠瑪事件時的總體檢報告與台鐵公司化等議題，這個動作被認為是在劍指總統蔡英文和行政院長蘇貞昌，要逼他們「下決心」，同時也點燃了黨內引信。據透露，台鐵公司化的問題除了隨即引發工會反彈，府院高層也表達保留態度，認為公司化推動與否牽涉層面甚廣，不能如此急躁粗糙。

國家運輸安全調查委員會6日公布台鐵太魯閣號事故調查報告，初估工程車滑落軌道1分多鐘後，造成太魯閣號擦撞導致重大傷亡。對此，社會各界近來也討論起2018年普悠瑪翻覆事件後的台鐵體檢，甚至重提台鐵公司化的可能性。

對於台鐵改革的問題，張景森認為，台鐵的體質和文化都出現了根本的問題，需要跨部會處理，不是僅以交通部就可以改革，也不是部長林佳龍下台就可以解決問題的，這時候應該是蔡英文、蘇貞昌以高支持度和能量，推動台鐵改革的時機。

回顧2018年10月發生普悠瑪翻覆事故，張景森指出，時任行政院長賴清德指派了親信、交通部次長張政源擔任台鐵局長，且釋出強烈改革台鐵企圖。同時，他也劍指蘇貞昌，在2018年大選挫敗後，蘇貞昌接棒，在2019年1月提出「台鐵總體檢報告」，但簽上去，上面沒有核，院內也就沒有推動台鐵改革的氣氛了。

雖然張景森後來改口認為核定與否並非重點，行政院發言人羅秉成也強調總體檢報告在2019年1月18日就決議通過，且在三天後的21日，由政院秘書長發函相關單位，由交通部督導執行，但根據政院資料顯示，在2019年1月交接時，蘇貞昌是在1月14日上任，在1月18日總體檢專案小組第10次會議結論，載明「原則通過總體檢報告，各項改善事項由交通部督導台鐵局據以執行」，其中也強調報告中，144項診斷建議，有列33項優先改善項目。

接著，隔天1月19日，院處簽擬奉核後公布，以院函送交通部，由專責單位列管；到了1月21日，行政院秘書長函轉台鐵總體檢第10次專家小組會議紀錄給交通部等機關；從2月開始，鐵路局每月追蹤管考台鐵總體檢改善事項，並提報改善進度送交通部審查後，再公告在台鐵局官網，證明不需要核定，各單位已經依照建議開始執行改善。

根據近期的統計，截至2021年3月，台鐵局已提送改善進度給交通部達到26次之多，且都有公布於網站上，體檢報告中144項建議，經交通部審查後同意解除列管109項。

其中，沒有解除列管的35項，屬於中長期的辦理事項，好比改為「公司民營」、「鐵路法修法」、「票價調整」等，無法在短期內完成。

另外，有關張景森強力主張台鐵「公司民營化」的問題，他舉中華郵政、中華電信為例，認為公司化可以改善營運問題，員工權益絕不會受損。不過，台鐵工會大力反彈，台鐵企業工會研究組長林佑哲就表示，沒有配套就只講出台鐵公司化，好像是萬靈丹，一切就可以解決問題。

值得關注的是，在張景森「發難」之後，蘇貞昌在5日視察台鐵災變中心時，高聲強調「體檢報告3天就交給部會執行」，並認為在這麼大災難下，還有人透過錯誤訊息在「帶風向」；而張景森也在私人臉書寫下有意離開政壇的隱晦文字，這讓黨內飄出濃濃火藥味。

對於張景森近日打台鐵總體檢報告，並再提「台鐵公司化」一事，據了解，這個報告在會議後就開始執行，而張景森此舉也被認為是推動公司化，把蔡英文、蘇貞昌都端出來，要他們「下決心」。

據悉，張景森的動作，確實也為蔡英文帶來困擾，而府院高層也明確表達保留態度，認為公司化的推動與否，牽涉的層面甚廣，不能如此急躁粗燥，尤其不能將公司民營化作為解決所有問題的解方，這次意外事件中，台鐵內部問題不是全部，若一個包商在工地旁把機具設備弄翻在軌道上，身為工地主任竟然不立即通報台鐵而造成寶貴人命傷亡，這也不是光靠台鐵公司化就能解決的問題。

台鐵總體檢報告時程

2019年1月：提出「台鐵總體檢報告」。

2019年1月14日：蘇貞昌上任行政院長。

2019年1月18日：總體檢專案小組第10次會議結論，載明「原則通過總體檢報告，各項改善事項由交通部督導台鐵局據以執行」。其中，144項診斷建議，列33項優先改善項目。

2019年1月19日：院處簽擬奉核後公布，以院函送交通部，由專責單位列管。

2019年1月21日：行政院秘書長函轉台鐵總體檢第10次專家小組會議紀錄給交通部等機關。

2019年2月：台鐵局每月開始改善並管考執行狀況。

截至2021年3月，台鐵局已提送改善進度26次，體檢報告中144項建議，經交通部審查後同意解除列管109項。

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