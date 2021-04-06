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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

點名游錫堃評「保蘇戲碼」　王鴻薇轟：民進黨一堆噁心護航立委！

▲▼行政院長蘇貞昌赴台鐵災害應變中心視察 。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長蘇貞昌赴台鐵災害應變中心視察 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨究責太魯閣號翻覆事件，主張行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍兩人該下台以示負責，台北市議員王鴻薇今天砲轟，民進黨一堆噁心護航立委，台鐵發生史上最嚴重傷亡事件，立法院竟然上演「保蘇」戲碼，點名曾因八掌溪事件辭去閣揆一職的游錫堃，質問「你看得下去嗎」？

國民黨團6日在立法院會提出公決案，要求蘇貞昌、林佳龍及台鐵局代理局長祁文中等人應負起政治責任、立即下台，並且要求成立「0402台鐵408次太魯閣號事故調閱委員會」，以釐清事故原因及追究相關人員責任，經過表決提案不通過。

針對表決結果，王鴻薇在臉書痛批，這一場極為噁心的閣揆保衛戰令人心寒齒冷，如果蘇貞昌不該為太魯閣列車事件下台，那20年前游錫堃為何要為八掌溪下台、劉兆玄為何要為八八水災內閣總辭？

王鴻薇說，責任政治是政治的話，其實只有兩個字「良心」，她接著以三點試問蘇貞昌良心過得去嗎？首先，身為行政院長卻不核定台鐵總體檢報告；其次，身為院長勤於指派公營事業董事長，卻任令台鐵局長代理長達近三個月，到底有多漠視台鐵？最後，林佳龍越級向蔡總統請辭，想必也內心認為院長也該負行政責任，未料蘇貞昌連一點點辭意都不敢表示、笑罵由人。

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