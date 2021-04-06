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日本和新加坡有台灣黑心鳳梨　陳吉仲：4月起「依照規範」就不會了

▲新加坡傳出台灣鳳梨黑心問題。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

▲新加坡傳出台灣鳳梨黑心問題。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

記者許展溢／台北報導

大陸3月1起暫停進口台灣鳳梨，政府將目標放到其他國家，但新加坡、澳洲近來陸續傳出「黑心鳳梨」不是過熱就是寒傷等慘況，當地超市更是直接下架，現在連日本也有，農委會主委陳吉仲今（6日）表示，4月之後就不會有這種問題了。

陳吉仲說，今年到現在鳳梨出口約5千多公噸，比去年3月更多，現階段主要有黑心、紙箱和不太成熟就採收3項問題。黑心部分，是因大陸片面暫停台灣輸出後，很多業者主動要幫忙，可是有些可能沒從事農產品外銷經驗，「冷鏈方面沒做好」。陳吉仲說明，通常鳳梨出口都是「10度C以下的冷鏈運輸」，但是到日本或新加坡通路，包括超市是「用常溫」，就產生了問題。

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陳吉仲指出，已要求4月起所有鳳梨外銷業者，溫度要控制在13度C加減2度C，也就是從11度C到15度C，全部溫度都要環控在此範圍，到消費者手上，同樣要維持此水準，他強調「這部分只要做到，就不會有黑心問題」，黑心不是農民生產品質不好，是溫度回溫沒處理好導致。

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲強調，只要對業者要求的規範有做到，就不會有黑心問題。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲接著說，5千多噸出口，有問題的為少數約100多噸，有掌握哪些業者，若沒依照規定，不會再給相關獎勵補助，同步會跟僑胞、新加坡和日本消費者說明，只要「有類似拿到黑心（鳳梨），農委會保證會再補1個完整，且是高品質的」。陳吉仲重申，從出口國家（台灣）到對方進口通路業者，跟整個販售市場，所有溫度環控要做好，都有要求了，以後就不會有了黑心。

除溫度要控制好，陳吉仲表示，甜度沒有14度的也不能出去，會用侵入性甜度檢測。另外，日前有日本電商因幫忙賣台灣鳳梨，卻被誤認為是大陸貨，慘被日本民眾罵詐欺，結果是供貨業者用了過去銷往大陸的紙箱，造成一連串誤會。陳吉仲今也提到，「紙箱部分解決了，不能用出口到大陸的紙箱取代」、「要求所有外銷業者，紙箱要規格化。」是否能確保之後先進國家市場不會再有以上問題，否則商譽影響大，陳吉仲強調，「會做所有要求。」

農委會國際處補充，截至目前台灣鳳梨出口量5610公噸，去年969公噸，其中，日本今年2906公噸，去年624公噸、新加坡今年231公噸，去年148公噸、香港今年2289公噸，去年122公噸、加拿大今年75公噸，去年73公噸。

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