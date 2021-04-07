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新型餐飲業興起　蘇貞昌指示加強管理網購、外送平台

▲▼熊貓外送、FOODPANDA。（圖／記者林敬旻攝）

▲外送平台興起改變餐飲業模式，政院指示加強管理。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

餐飲業近來因外送平台興起劇變，行政院長蘇貞昌6日主持食安會報時指示衛福部、農委會，因應近年興起不同形態的餐飲業者，如網購、觀光工廠及外送平台等，依查核結果滾動檢討、持續精進管理策略，有效完善食安管理，以達到「把握食安，吃出健康」的目標。

行政院食品安全辦公室「食安五環加強查驗—109 年度跨部會稽查暨監測成效總檢討與精進作為」報告案，蘇貞昌表示，為了讓全國3300多所國中小的營養午餐吃得好，政府將營養午餐採用國產可溯源食材補助經費，由每人每餐3.5元提升至6元，幾乎是1倍的成長。

除此之外，將投入35億元推動「偏鄉學校中央廚房計畫」，全國約1100多所偏遠學校，其食材費補助，由每人每餐6元再提高到10元，同時將中央廚房興建及運送事宜等一併規劃到位，明年9月開學時，能做到「中央廚房大帶小，熱騰騰午餐準時到」。

蘇貞昌有感而發指出，每個孩子都是國家未來的棟樑，國家一定要用盡全力，為孩子把握食安、吃出健康。全國3300多所國中小的營養午餐也有城鄉差距，一般認為鄉下學校靠近農田，午餐應是便宜又方便；但卻正好相反，鄉下因地處偏遠，食材運輸成本及廚工、營養師等人力費用偏高，導致學童午餐反而品質不佳，也不如城市或便利地區有足夠經費。

此外，蘇貞昌指出，各部會應持續透過稽查和抽驗，從農藥等藥物殘留檢測、食品加工製品及標示查核等。請衛福部、農委會因應近年興起不同形態的餐飲業者，如網購、觀光工廠及外送平台等，依查核結果滾動檢討、持續精進管理策略，有效完善食安管理，以達到「把握食安，吃出健康」的目標。

農委會、衛福部也分別在會中報告「推動肉品冷鏈升級及精進屠宰場衛生安全管理之規劃及成果」、「豬肉產品邊境查驗及後市場稽查抽驗成果」，蘇貞昌指出，今年1月1日新制實施後，今年與去年同期相比，台灣進口的豬肉並無明顯落差，且都沒有檢驗出含萊克多巴胺。

除了進口商對外宣示不進口萊豬外，政府也強調「萊豬不來、有萊必追」，政府的網站資訊公開透明，同時擴大肉品抽驗、加強產地標示，衛福部查核至今已超過3萬家業者，從海關到廚房到餐桌，嚴格為國人的食安把關，請國人放心。

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