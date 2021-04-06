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柯市府又被爆內鬥　蔡炳坤怒批：「放話小人」沒資格待在團隊

▲▼台北市議員應曉薇攜手東森集團旗下直消電商一同舉辦弱勢家庭歲末感恩餐會,台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤屢被爆不合，除了日前被爆出，兩人為搶行程拚曝光，讓台北市長柯文哲下令成立LINE群組「專案列管」，隨後又傳出蔡炳坤負責督導的局處對他不滿，希望更換長官等消息。對此，蔡炳坤6日受訪時回應，自己這2天心情相當沈重，在他看來，這種放話的人根本不夠資格待在北市府，市府不需要扭曲事實的小人。

黃珊珊被視為「柯文哲接班人」，而台北市政府近期的公開活動，也多次讓黃珊珊出席，或是由柯文哲和黃珊珊一同曝光；不過日前傳出蔡炳坤不滿黃珊珊搶鋒頭，即使有各自督導的局處，但仍見2人互踩行程搶曝光，引發柯文哲不滿，要求成立LINE群組「專案列管」行程，還拉台北市政府發言人陳智菡居中協調。

事隔不到一個月，蔡炳坤4日又被爆出，督導的局處對其行事風格頗有抱怨，認為很多事務與黃珊珊轄下局處有關聯，且黃珊珊現在被外界當成「接班人」，找黃珊珊出席活動也正常；可是在「專案列管」之前，此舉卻會被蔡炳坤辦公室詢問、質疑，讓不少局處為難。

蔡炳坤6日出面受訪，被問到關於不合傳聞，他表示，自己這2天心情相當沈重，因為當大家在努力為太魯閣號救災時，竟然還有人在刻意放話、扭曲事實、破壞北市府和諧，相當不應該。

蔡炳坤說，自己來到北市府這2年，認為市府是做實事團隊，其實只要把事情做好，就是最好的行銷，不需要比較哪一位副市長督導較有曝光度，這種講法只會造成長官困擾，「是不可取的！」

蔡炳坤批評，「放這些話的人，一點行政倫理都沒有！」且在他看來，放話的人「根本不夠資格在這個團隊裡面。」北市府是做事的團隊，「不需要放話、放冷箭的小人！」且講這種話的人必須要站到陽光底下。

最後，蔡炳坤指出，怎麼會有人講這種與事實不符的事情？能夠在公部門做事是福氣，每個同仁都是緣分，要好好珍惜，不要有個人目的，這樣會造成團隊困擾。

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