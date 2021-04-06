柯市府又被爆內鬥　蔡炳坤怒批：「放話小人」沒資格待在團隊

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤屢被爆不合，除了日前被爆出，兩人為搶行程拚曝光，讓台北市長柯文哲下令成立LINE群組「專案列管」，隨後又傳出蔡炳坤負責督導的局處對他不滿，希望更換長官等消息。對此，蔡炳坤6日受訪時回應，自己這2天心情相當沈重，在他看來，這種放話的人根本不夠資格待在北市府，市府不需要扭曲事實的小人。

黃珊珊被視為「柯文哲接班人」，而台北市政府近期的公開活動，也多次讓黃珊珊出席，或是由柯文哲和黃珊珊一同曝光；不過日前傳出蔡炳坤不滿黃珊珊搶鋒頭，即使有各自督導的局處，但仍見2人互踩行程搶曝光，引發柯文哲不滿，要求成立LINE群組「專案列管」行程，還拉台北市政府發言人陳智菡居中協調。

事隔不到一個月，蔡炳坤4日又被爆出，督導的局處對其行事風格頗有抱怨，認為很多事務與黃珊珊轄下局處有關聯，且黃珊珊現在被外界當成「接班人」，找黃珊珊出席活動也正常；可是在「專案列管」之前，此舉卻會被蔡炳坤辦公室詢問、質疑，讓不少局處為難。

蔡炳坤6日出面受訪，被問到關於不合傳聞，他表示，自己這2天心情相當沈重，因為當大家在努力為太魯閣號救災時，竟然還有人在刻意放話、扭曲事實、破壞北市府和諧，相當不應該。

蔡炳坤說，自己來到北市府這2年，認為市府是做實事團隊，其實只要把事情做好，就是最好的行銷，不需要比較哪一位副市長督導較有曝光度，這種講法只會造成長官困擾，「是不可取的！」

蔡炳坤批評，「放這些話的人，一點行政倫理都沒有！」且在他看來，放話的人「根本不夠資格在這個團隊裡面。」北市府是做事的團隊，「不需要放話、放冷箭的小人！」且講這種話的人必須要站到陽光底下。

最後，蔡炳坤指出，怎麼會有人講這種與事實不符的事情？能夠在公部門做事是福氣，每個同仁都是緣分，要好好珍惜，不要有個人目的，這樣會造成團隊困擾。

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