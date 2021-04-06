台北市議會7日開議　柯文哲人馬「寄生市府」成藍綠關注焦點





▲台北市議會。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

台北市議會將於7日開議，預計8日與9日進行台北市長柯文哲專案報告。針對本次會期聚焦題目，國、民兩黨團皆表示要等到7日黨團大會後再討論；而民進黨籍台北市議員簡舒培提出YouBike 2.0、悠遊卡公司總經理邱昱凱人事案等；國民黨籍台北市議員游淑慧也同樣提出「寄生市府」議題，以及關注社宅等項目。

游淑慧6日受訪時指出，柯文哲每次的施政報告幾乎都是「舊瓶裝新酒」、「剪貼複製」或誇大數字，她個人比較針對社宅政策，例如取消里民優惠等議題，畢竟內湖居民仍不歡迎社宅，甚至寧願不要里民優惠，也希望不要蓋社宅，因此盼告訴柯市府地方民眾的心聲，自詡的政績已經變成民眾的災難；還有柯文哲團隊「寄生市府」問題，以及整理一下柯文哲上任6年的跳票政見。

而簡舒培表示，會關注YouBike2.0後續動作，畢竟這影響台北市交通非常大，還有「寄生市府」議題，包括邱昱凱人事案，宛如是已經鬆口選2024的柯文哲為選戰「超前部署」，利用市府資源當作選舉墊腳石，還有大巨蛋等，都是柯文哲必須講清楚的事情。

社民黨台北市議員苗博雅認為，北市府應該要說明大巨蛋議約權利金的初步結果，加上今年8月的公投，有幾個題目都和台北市有關，例如核四、美豬等，還有柯文哲市府團隊人事異動多、成員找不齊，應重新思考個人領導問題；市政部分包括體育場地不適宜等相關議題，這個正在跟無黨籍的台北市議員林亮君研議中。