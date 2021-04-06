　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全國還有9個台鐵邊坡工程正在動　大台北、宜蘭、台東全都有

▲▼太魯閣號出軌，最新空拍畫面曝！（圖／花蓮最速報提供）

▲太魯閣號出軌，空拍畫面曝光。（圖／花蓮最速報提供）

記者徐政璿／台北報導

「義祥工業社」的工程車2日從邊坡滑落，被太魯閣號迎面撞上，奪走50條人命。根據《ETtoday新聞雲》6日取得資料顯示，台鐵目前在全台仍有9處邊坡工程正在施工，路線包括台北工務段、北迴線、宜蘭線、台東線等。

若以預定完工的日期來看，準備在4月27日完工的「台北工務段」，八堵站-暖暖站、七堵站-百福站、樹林站-山佳站3件工程的進度都已經超過70%。

▼注意！全台還有這9個台鐵邊坡工程（點圖可放大）。（圖／記者徐政璿翻攝）

▲▼注意！全台還有這9處台鐵邊坡工程（點圖可放大）。（圖／記者徐政璿翻攝）

台鐵9處邊坡工程施工地點如下：

1. 北迴線：何仁站-崇德站
施工進度：99.3%、開工日108/04/26、完工日110/04/26

2. 台北工務段：八堵站-暖暖站、七堵站-百福站、樹林站-山佳站 
施工進度：73.94%、開工日109/10/30、完工日110/04/27

3. 宜蘭線：貢療站-福隆站、大溪站-龜山站 
施工進度：52.35%、開工日109/09/21、完工日111/11/30

4. 宜蘭線福隆石城：福隆站-石城站 
施工進度：開工、開工日110/03/02、完工日111/11/22

5. 北迴線：蘇澳新站-永樂、武塔站-漢本站 
施工進度：23.07%、開工日109/10/19、完工日110/10/31）

6. 台東線瑞穗：瑞穗站-三民站 
施工進度：99.3%、開工日108/04/26、完工日110/04/26

7. 平溪線平溪菁桐間：平溪站-菁桐站 
施工進度：竣工，辦追加作業、開工日109/04/27、完工日109/12/12

8. 台中線苗栗南勢間：苗栗站-南勢站 
施工進度：35.03%、開工日109/12/01、完工日110/07/30

9. 台東線鹿野：鹿野站-山里站 
施工進度：23.12%、開工日109/10/26、完工日111/01/28

台鐵在鐵路行車安全改善6年計畫（104年至111年）內編列約新台幣10億元，辦理邊坡改善，經評估有25處邊坡將設監測預警系統，經費約2.75億元。

台鐵指出，邊坡監測預警系統於108年7月4日開工，109年10月5日於林口支線完成攝影機辨視功能測試，110年3月18日完成基本規劃設計，將於110年4月底提出細部設計進行審查。預計110年完成10處、111年完成15處。

至於這次太魯閣號事故地點的邊坡，在台鐵先前的評估中，屬於工程可以改善的路段，未列入裝設監測預警系統的範圍。

對此，民眾黨立委高虹安認為，此次意外出在工地安全，交通部與台鐵應馬上對正在施工的9處邊坡工地進行全面安檢，3天內完成並提出初步報告。

另外，針對台鐵太魯閣號發生重大傷亡事故，立法院會6日為此默哀1分鐘，並且通過台灣民眾黨團所提的2項公決案，包括要求交通部於一個月內向立法院提出台鐵工程監理改善計畫；以及行政院與交通部應於一個月內，就台鐵總體檢報告的執行成果與已解除的列管事項向立法院提出說明。

在6日的立法院會中，國民黨團、台灣民眾黨團也各自提出與台鐵事故有關提案，國民黨團要求行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍下台，卻遭民進黨團以人數優勢否決。民眾黨團提案則無異議通過，內容為要求交通部應於一個月內提出台鐵工程發包流程及施工監督管理改善計畫，以有效降低事故發生機率與提升鐵路及施工安全，並向立法院說明。

其他人也看了這些...

李義祥員工墜谷「頭被削一半」　7年前工安意外...家屬求償百萬
推薦李義祥入黨人士曝光　曾競逐主委力拼幫民進黨在花蓮執政
林佳龍介入中郵標案　徐巧芯：早該下台！最大尾的蟑螂就是他

振興一下我們的美麗

ET快訊
2021富比世富豪榜出爐　他是台灣第1！
工程車卡樹叢熄火疑被移動才翻落　「事故軌跡圖」藏暗示
清明連假碉堡探險「驚見白骨男」　身分曝光
載輪胎就是他！李義祥副駕不明男子被拍下
因賈靜雯痛斬婚姻　女星淡出15年「超狂近況」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

學者籲國民黨「開鍘邱淑媞」：八仙塵爆衛福部也有捐款專戶

幕後／張景森發難拋「台鐵公司化」　點燃引信逼府院下決心

影／台鐵2面向應改進！學者曝太魯閣案問題「安全教育」

點名游錫堃評「保蘇戲碼」　王鴻薇轟：民進黨一堆噁心護航立委！

KMT前國健署長質疑捐款發災難財　王定宇：邪惡到用人命玩政治？

共機連4天闖我西南空域！　4月累積16架次擾台　

趙少康：反對衛福部設賑災的人是擔憂「款項用途不明」

女童搭太魯閣重創腦部加護搶救中　同學摺紙鶴錄音：災難不要再發生

快訊／新北11豬場檢驗非洲豬瘟結果出爐　萬里豬屍不排除境外海漂

台北市議會7日開議　柯文哲人馬「寄生市府」成藍綠關注焦點

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

困第6車廂底4天「最後遺體移出」 警消列隊向21歲莊姓憲兵致意

無償修復遺體讓逝者走得有尊嚴　陳修將領76行者走遍人間煉獄

快樂傳家餐！開箱「17年麥當勞」 沒蟲沒發霉...官方：真沒防腐劑

胖柴柴追猴被爸罵...突耍賴不動　無奈拎「毛毛手提包」強行帶走

學者籲國民黨「開鍘邱淑媞」：八仙塵爆衛福部也有捐款專戶

幕後／張景森發難拋「台鐵公司化」　點燃引信逼府院下決心

影／台鐵2面向應改進！學者曝太魯閣案問題「安全教育」

點名游錫堃評「保蘇戲碼」　王鴻薇轟：民進黨一堆噁心護航立委！

KMT前國健署長質疑捐款發災難財　王定宇：邪惡到用人命玩政治？

共機連4天闖我西南空域！　4月累積16架次擾台　

趙少康：反對衛福部設賑災的人是擔憂「款項用途不明」

女童搭太魯閣重創腦部加護搶救中　同學摺紙鶴錄音：災難不要再發生

快訊／新北11豬場檢驗非洲豬瘟結果出爐　萬里豬屍不排除境外海漂

台北市議會7日開議　柯文哲人馬「寄生市府」成藍綠關注焦點

李沛旭「比館長大隻」練出超巨手臂肌　衰挨酸民嘲諷…親揭真相！

鹿希派訪問垮臉「要我怎麼回答」KID尷尬　峮峮Hold全場

洪總抗議出棒過半三振、裁判跑光了　洪：至少詢問一壘審

學者籲國民黨「開鍘邱淑媞」：八仙塵爆衛福部也有捐款專戶

蘇伊士運河又塞了！義大利油輪「引擎故障」卡河道　運管局急搶救

工程車卡樹叢熄火疑被移動才翻落　運安會「事故軌跡圖」留伏筆

「他們OHCA了，活的先救」倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒厲哭聲

2021富比世富豪榜：馬斯克衝到第2名　郭台銘台灣第1、全球排369

古林睿煬最速155狂飆9K！林岱安敲隊史2200轟　獅6比1勝悍將

陳建州曝田壘腳踝「驚人傷勢照」！　忍巨痛6年…網哭了：太強大

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

政治熱門新聞

苗縣7屆議員胡忠勇　6日拔管辭世

運安會13頁報告完整看　太魯閣號停格在這裡

快訊／藍恭唯劈腿女主播道歉　請辭國民黨內湖黨部副主委

漢堡主播鄭亦真「誤當小三」大哭　崩潰揭「國民黨霍建華」渣男行徑

即／李正皓網路爆料！徐榛蔚怒開吉

藍恭唯劈腿女主播　網友怒了：這咖也想選？

財產申報曝光！蔡英文存款1年增407萬

翟本喬被酸軟體上沒成就　本尊親自回應狂打臉

林佳龍身價近3億　存款2年增2452萬

女童搭太魯閣重創腦部搶救中　全班同學摺紙鶴錄音集氣

國師級名嘴：反對黨情緒化批判　懷疑民代不搭台鐵

陳玉珍轟蔡英文「台鐵沒改革也當總統」：太魯閣號翻覆是政府殺人

鄭文燦：台鐵改革先解決退休責任

「蔡英文太魯閣號翻覆神隱7小時」　陳揮文轟：知道自己多昏庸嗎？

更多熱門

相關新聞

司機員袁淳修回家了　14日告別式

司機員袁淳修回家了　14日告別式

台鐵太魯閣號列車殉職司機員袁淳修骨灰，下午在兩個姐姐跟妻子的陪伴下，4時48分抵達台中車站，場面相當哀戚，有來自彰化Uber高姓外送員，鄰居、2個最摯愛的姪女、也有從小一起長大的好朋友，一起緩步跟著走下月台，市長盧秀燕也身穿白色上衣，哽咽表示市府會全力協助。

罹難夫妻回家了　兒自德趕回簡化檢疫見最後一面

罹難夫妻回家了　兒自德趕回簡化檢疫見最後一面

花檢投入24檢察官助認屍　1檢座拚到吐

花檢投入24檢察官助認屍　1檢座拚到吐

李義祥亂停貨車　運安會：現場不是停工狀態

李義祥亂停貨車　運安會：現場不是停工狀態

即／台中車站等袁淳修　親友泣不成聲

即／台中車站等袁淳修　親友泣不成聲

關鍵字：

太魯閣台鐵邊坡施工高虹安

讀者迴響

熱門新聞

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

驚爆！李義祥工程車吊重機具出包　錯失黃金救命5分鐘

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

藍恭唯、鄭亦真摩鐵開房2.5hrs

太魯閣9秒高速撞擊影片曝光！

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉

戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

阿沁妻說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！

林口男上籃被「惡意撞倒」送醫！恐怖畫面曝光

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

《當男人戀愛時》不是抄襲是翻拍

「射精完要尿尿or忍住？」醫一句話相勸　26萬網長知識

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

強逼冷氣團回冬！今晚最冷剩11°C

更多

最夯影音

更多
18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...
突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面