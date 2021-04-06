全國還有9個台鐵邊坡工程正在動　大台北、宜蘭、台東全都有

▲太魯閣號出軌，空拍畫面曝光。（圖／花蓮最速報提供）

記者徐政璿／台北報導

「義祥工業社」的工程車2日從邊坡滑落，被太魯閣號迎面撞上，奪走50條人命。根據《ETtoday新聞雲》6日取得資料顯示，台鐵目前在全台仍有9處邊坡工程正在施工，路線包括台北工務段、北迴線、宜蘭線、台東線等。

若以預定完工的日期來看，準備在4月27日完工的「台北工務段」，八堵站-暖暖站、七堵站-百福站、樹林站-山佳站3件工程的進度都已經超過70%。

▼注意！全台還有這9個台鐵邊坡工程（點圖可放大）。（圖／記者徐政璿翻攝）

台鐵9處邊坡工程施工地點如下：

1. 北迴線：何仁站-崇德站

施工進度：99.3%、開工日108/04/26、完工日110/04/26



2. 台北工務段：八堵站-暖暖站、七堵站-百福站、樹林站-山佳站

施工進度：73.94%、開工日109/10/30、完工日110/04/27



3. 宜蘭線：貢療站-福隆站、大溪站-龜山站

施工進度：52.35%、開工日109/09/21、完工日111/11/30



4. 宜蘭線福隆石城：福隆站-石城站

施工進度：開工、開工日110/03/02、完工日111/11/22



5. 北迴線：蘇澳新站-永樂、武塔站-漢本站

施工進度：23.07%、開工日109/10/19、完工日110/10/31）



6. 台東線瑞穗：瑞穗站-三民站

施工進度：99.3%、開工日108/04/26、完工日110/04/26



7. 平溪線平溪菁桐間：平溪站-菁桐站

施工進度：竣工，辦追加作業、開工日109/04/27、完工日109/12/12



8. 台中線苗栗南勢間：苗栗站-南勢站

施工進度：35.03%、開工日109/12/01、完工日110/07/30



9. 台東線鹿野：鹿野站-山里站

施工進度：23.12%、開工日109/10/26、完工日111/01/28

台鐵在鐵路行車安全改善6年計畫（104年至111年）內編列約新台幣10億元，辦理邊坡改善，經評估有25處邊坡將設監測預警系統，經費約2.75億元。

台鐵指出，邊坡監測預警系統於108年7月4日開工，109年10月5日於林口支線完成攝影機辨視功能測試，110年3月18日完成基本規劃設計，將於110年4月底提出細部設計進行審查。預計110年完成10處、111年完成15處。

至於這次太魯閣號事故地點的邊坡，在台鐵先前的評估中，屬於工程可以改善的路段，未列入裝設監測預警系統的範圍。

對此，民眾黨立委高虹安認為，此次意外出在工地安全，交通部與台鐵應馬上對正在施工的9處邊坡工地進行全面安檢，3天內完成並提出初步報告。

另外，針對台鐵太魯閣號發生重大傷亡事故，立法院會6日為此默哀1分鐘，並且通過台灣民眾黨團所提的2項公決案，包括要求交通部於一個月內向立法院提出台鐵工程監理改善計畫；以及行政院與交通部應於一個月內，就台鐵總體檢報告的執行成果與已解除的列管事項向立法院提出說明。

在6日的立法院會中，國民黨團、台灣民眾黨團也各自提出與台鐵事故有關提案，國民黨團要求行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍下台，卻遭民進黨團以人數優勢否決。民眾黨團提案則無異議通過，內容為要求交通部應於一個月內提出台鐵工程發包流程及施工監督管理改善計畫，以有效降低事故發生機率與提升鐵路及施工安全，並向立法院說明。

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