柯文哲率市府首長默哀1分鐘　蔡炳坤談司機女兒罹難：衝擊相當大

▲台北市長柯文哲率北市府首長默哀1分鐘。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台鐵太魯閣號408車次出軌，台北市長柯文哲5日先赴界宿人文會館弔唁一名罹難女士官長，透露台北市政府內也有一名公務車司機的女兒罹難，隨後再去慰問家屬。據了解，該名公務司機為台北市副市長蔡炳坤的司機，蔡炳坤6日出面提及，司機女兒為大學生，與堂姐一同去花蓮玩，發生憾事後對家人衝擊相當大，現在家屬最大的心願，就是等待遺體縫合。

面對台鐵太魯閣號408車次出軌，柯文哲6日於市政會議前，率領局處首長起立默哀1分鐘。針對市府內有一名罹難者家屬，柯文哲6日表示，自己5日有去慰問過對方，去的時候嚇一跳，「怎麼連屍體都不完整，還要一塊塊湊，我說怎麼這麼嚴重？」

▲柯文哲出席花蓮縣秀林鄉春之頌農特產行銷記者會。（圖／記者袁茵攝）

被問到會不會覺得交通部長林佳龍需要下台？柯文哲先是嘆了一口氣，表示「這不是一個人下台就可以解決的問題，把問題解決掉比較實際一點。」

隨後，蔡炳坤結束市政會議後接受媒體訪問，提及該名司機女兒還是位大學生，與堂姐相約去花蓮玩，平常十分孝順，發生此憾事後，對媽媽衝擊相當大，瞬間2個親人都罹難了，且遺體有些支離破碎，現在家屬最大的願望，就是等待遺體縫合，見最後一面。

蔡炳坤說，此次事件對救災人員的影響，除了市府頒發特搜隊隊員10萬元獎金外，還要針對創傷症候群進行心理輔導，這事情發生後，還有很多問題需要大家解決，希望能盡量讓這些事情平息下來、告一段落。

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