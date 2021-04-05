北市府司機女兒赴台東旅遊罹難　柯文哲：盡可能給予最大協助

記者袁茵／台北報導

台鐵太魯閣號408車次出軌，慘釀50死202傷的悲劇，台北市長柯文哲5日前去弔唁罹難的士官長劉詠綺，並慰問其家人，提及此次罹難者包括一名北市府司機的女兒，他4日有打電話給家屬，承諾能幫忙的會盡量幫，盼家屬能盡快走出悲傷。





▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲、台北市副市長黃珊珊5日下午臨時新增行程，前往界宿人文會館弔唁0402台鐵事故罹難者，該罹難者為士官長劉詠綺，任職於國防部，未婚，與家人同住大同區朝陽里，原計畫與朋友同往台東旅遊，卻不幸罹難。

台北市政府指出，劉父提到因夫妻二人皆年邁，不諳後事處理相關行政流程，希望市府可以派人協助其處理劉詠綺身後事宜，包含遺產及相關補助等，已請大同區公所了解並掌握劉父的需求，民政局將會盡力協助。

而柯文哲活動結束後，被問到怎麼看此次太魯閣號出軌事件，他表示，還有一位罹難者是台北市政府公務司機的女兒，都是在同一棟市府大樓上班，自己昨晚有打給死者爸爸，也就是市府同仁，「可以幫盡量幫，希望他們盡快走出悲傷。」

柯文哲提及，這種重大事件都是由很多因素累積起來的，這叫「瑞士起司理論」（Swiss Cheese Model），還是要系統性解決，他覺得此事不會是單一事件，有很多環節，這個要完整去檢討，一樣樣去解決掉；而台北市包括殯葬的這些處理，都會盡可能給予最大協助。