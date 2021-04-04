柯文哲左右手再被爆不合！傳局處不滿蔡炳坤　想「換成黃珊珊」督導

▲台北市副市長蔡炳坤（左）、黃珊珊（右）。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市副市長蔡炳坤日前被爆出，因為與被視為「柯文哲接班人」的台北市副市長黃珊珊搶曝光，所以讓台北市長柯文哲下令成立LINE群組「專案列管」；4日蔡炳坤又被爆，負責督導的局處對其有所不滿，傳出想更換長官等消息，對此台北市政府發言人陳智菡鄭重駁斥，希望外界勿見縫插針，此舉無助市政推動與社會和諧。

黃珊珊被視為「柯文哲接班人」，而台北市政府近期的公開活動，也多次讓黃珊珊出席，或是由柯文哲和黃珊珊一同曝光；不過日前傳出蔡炳坤不滿黃珊珊搶鋒頭，即使有各自督導的局處，但仍見2人互踩行程搶曝光，引發柯文哲不滿，要求成立LINE群組「專案列管」行程，還拉陳智菡居中協調。

事隔不到一個月，蔡炳坤4日又被爆出，督導的局處對其行事風格頗有抱怨，認為很多事務與黃珊珊轄下局處有關聯，且黃珊珊現在被外界當成「接班人」，找黃珊珊出席活動也正常；可是在「專案列管」之前，此舉卻會被蔡炳坤辦公室詢問、質疑，讓不少局處為難。

蔡炳坤督導的局處，包括：教育局、觀傳局、文化局、勞動局等，外傳當中已有「想換副市長督導」的聲音。

對此，陳智菡4日中午鄭重駁斥，該消息為有心人士見縫插針，蓄意製造衝突矛盾，蔡炳坤與黃珊珊分工明確，通力合作，3位副市長皆是柯文哲重要左右手，柯文哲感謝副市長們的努力，予以高度肯定，希望外界勿見縫插針，此舉無助市政推動與社會和諧。