空軍證實F-5F雙座機今天復飛　F-5E單座機仍視狀況擬定

▲空軍F-5F戰機。（資料照／記者季相儒攝）



記者林銘翰／台北報導

空軍2架F-5E戰鬥機3月22日發生擦撞墜海，空軍當天即下達天安特檢命令，除擔負監控共機等戰備任務外，包括快速、慢速機在內的全部機種暫停訓練、停止演習。對此，空軍司令部政戰主任陳國華中將6日證實，除F-5E外的所有機種，已經分別在近日陸續復飛。

空軍F-5E戰鬥機發生擦撞墜海，導致26歲中尉飛官羅尚樺不幸殉職，另名飛官上尉潘穎諄則下落不明，空軍當天隨即下達天安特檢命令。此次天安特檢是空軍「首次」採取快速、慢速機在內的「全部機種」均停飛安檢，而「彈射椅」是特檢的重點項目之一。

對此，陳國華6日表示，包括F-16、幻象2000-5、IDF經國號、C-130H及P-3C已於3月30日復飛，而雙人座的F-5F也在今天進行復飛測試，至於F-5E則將視F-5F的測試狀況擬定後續復飛日期。

此外，空軍志航基地政戰主任吳榮華上校也說，志航基地全體官兵全力投入特檢工作，包括發動機系統、逃生系統、燃油系統及銹（腐）蝕防護等各項檢查，經嚴格儀電測試及跑道試滑後，今天才由F-5F先復飛測試。

空軍司令部參謀長黃志偉中將日前說明，F-5部隊受到該事件的衝擊，不僅要做勤務檢整、訓練程序的檢討，還有部隊人員的心理輔導，所以空軍謹慎評估，在確認安全無虞後，才會由資深人員循序漸進地恢復訓練。

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