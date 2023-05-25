曝軍購最新型F-16V延遲交機原因　國防部：美已成立高階專案督管

▲國防部24日指我國採購的F-16 BLK 70戰機因飛行操控軟體研發進度延遲，預計2024年第3季出廠。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

我國花費向美採購66架最新款F-16V （BLK 70）型戰機，原定首批2架將於今年第4季交機，然而傳交付日期延至2024年第3季，而主因是生產線遇到了「複雜的開發挑戰」。對此，國防部24日深夜表示，我國採購的F-16V （BLK 70）型戰機因飛行操控軟體研發進度延遲，因此預於2024年第3季出廠，美國防部已成立高階專案督管，確保洛克希德馬丁公司於2026年如期如質履約。

空軍2019年以「鳳展專案」為代號，耗資約1100億元，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，共同將現有141架F-16A/B升級為F-16V（Block20）；另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美採購66架全新F-16V （BLK 70），未來擬部署台東志航基地。

國防部5月初表示，近期獲美方通知，原定首架戰機將於2023年第4季出廠，但受疫情影響，出廠時間修訂為2024年第3季，不過全案仍可依原規劃於2026年底完成全數戰機產製交機。只是24日傳出，首批F-16V （BLK 70）交機時程延遲原因，主要是生產線遇到了「複雜的開發挑戰」。

國防部24日深夜11時15分表示， 今年初已出廠的2架F-16V （BLK 70） 為原型測試機，主用途為設計研發飛行操控軟體，其中1架為巴林訂購；而我國F-16V （BLK 70）戰機因前述軟體研發進度延遲，預於2024年第3季出廠，美國防部已成立高階專案督管，確保洛克希德馬丁公司於2026年如期如質履約。