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改管屁孩注意！北市「聲音照相」開罰95輛汽機車　仰德大道抓最多

▲▼固定式高噪車輛偵攝系統拍到違規車輛。（圖／北市環保局提供）

▲固定式高噪車輛偵攝系統拍到違規車輛。（圖／北市環保局提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市環保局5日表示，北市固定式高噪音車輛偵測攝影系統於1月1日正式上路執法，取締行駛中超標的高噪車，截至3月27日，4處地點共計拍攝到1,444件超標案件，經人工雙重判讀並邀請環保署相關人員共同審視，從嚴審理後，確認違規車輛共計95輛，共計開罰19萬4400元罰鍰。

北市環保局說明，這套高噪音車輛偵攝系統設置目的就是希望能改善市民生活品質，以目前設置4處路段的環境音量監測數據來看，截至2月底，設置地點已普遍有下降1到5分貝的情形，已發揮嚇阻作用。

環保局指出，依1月1日正式實施的機動車輛行駛噪音管制標準，行駛中車輛的分貝數於道路速限小（等）於50公里的管制標準為86分貝（道路速限50至70公里的管制標準為90分貝），至3月27日止，拍攝到超過86分貝的案件數，以士林區仰德大道一段916件最多，內湖區瑞光路185件、文山區羅斯福路184件、中山區復興北路則為159件。

▲▼固定式高噪車輛偵攝系統拍到違規車輛。（圖／北市環保局提供）

環保局表示，為確保聲音照相系統公正客觀性，對於超標事件採從嚴審理原則，會扣除背景環境干擾，包含背景音量修正、確認風速小於5m/s及無降雨等條件，同時保留紀錄事件前後3秒影像，以釐清噪音來源未有其他音源干擾，並邀請環保署相關人員共同審視，經嚴謹把關判讀後，共有95輛符合告發條件。

環保局提及，符合告發條件的95輛車，有68輛為白牌重型機車，7輛大型重機，20輛為汽車；量測到的最高分貝數為102.8分貝，第二高也有100.9分貝，均超過噪音管制標準86分貝甚多。由於違規案件發生時段幾乎均在深夜及凌晨間，對於週邊居民生活安寧造成影響，依《噪音管制法》規定，違規車輛依其超出的分貝數，裁罰1800至3600元罰鍰，總計共開罰19萬4400元罰鍰，其中裁罰金額1800元76件、2700元12件、3600元7件。

環保局說，聲音照相科技執法過程除對設備採取標準檢驗局檢定認證、環保署比測認證、及硬體設備每3天校正1次等「三重認證」，對違規案件判定採「雙重把關」，以確保執法公信力，車輛只要不違法改裝，行駛過程中不刻意高速催轉操駕致產生高分貝噪音，就不會被拍照取締，再次提醒汽機車駕駛人切勿心存僥倖，以免觸法受罰。

▲▼固定式高噪車輛偵攝系統拍到違規車輛。（圖／北市環保局提供）

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