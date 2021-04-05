推薦李義祥入黨人士曝光　曾競逐主委力拼幫民進黨在花蓮執政

▲李義祥到地院。（圖／記者陳以昇攝）



記者陶本和／台北報導

義祥工業社負責人李義祥因工程車停放不慎，被太魯閣號列車撞上釀出大禍，引起全民公憤，而他過去曾擔任民進黨代表一事也被翻出；至於是誰他推薦入黨，則是與他關係甚深的花蓮縣黨部前執委甘瑞晴。甘瑞晴過去曾有意角逐黨部主委，誓言要幫民進黨在花蓮縣取得執政權，但最終慘敗給花蓮前立委蕭美琴的愛將陳景豐。

民進黨中央黨部日前證實，李義祥確實曾當選花蓮縣黨部黨代表，但任期自2020年已屆滿，今年初也沒有依規定繳交黨費，雖然黨籍尚存，但不能行使黨員的相關權利，意指遭自動停權。

至於李義祥是由誰推薦入黨？地方人士指出，2015年由花蓮縣黨部前執委甘瑞晴推薦。翻出過去地方黨部選舉紀錄，甘瑞晴在2018年時與民進黨花蓮縣黨部主委，也曾任立委賴坤成服務處主任、立委蕭美琴服務處主任的陳景豐競爭主委一職。

當時在競選期間，57歲的甘瑞晴已連續擔任三屆黨部執委，當時也在花蓮縣政府建設處任職，喊出要幫助民進黨在花蓮縣執政為目標的目標，但最終他仍以339票敗給囊括71％選票（839票），也是蕭美琴愛將的陳景豐。

不過，為何當年甘瑞晴會推薦李義祥入黨？地方人士指出，兩人關係緊密，不過花蓮縣地方黨部人確實不多，因此李義祥就算當選地方黨代表，實力也不能算是雄厚。

特別的是，翻出最高法院判決資料，李義祥曾因辦理「花蓮縣103年度天然災害復建及道路橋樑工程委託設計技術服務工作」招標工程時，甘瑞晴正是該案的監工。根據判決內容，本來變更設計增加「橋墩補強圍堰工程」，甘瑞晴因其職務所掌花蓮縣政府建設處，土木科民國104年11月9日監工報表上，配合李義祥，涉登載施作不實。

根據高等法院花蓮分院更一審判決書，李義祥被依行使業務登載不實文書罪，判刑6個月，得易科罰金18萬元，而身為監工的甘瑞晴則無罪。