林佳龍介入中郵標案　徐巧芯：早該下台！最大尾的蟑螂就是他

▲林佳龍、徐巧芯。（合成圖／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

台鐵太魯閣號408車次發生出軌意外，交通部長林佳龍4日深夜在臉書宣布請辭。國民黨台北市議員徐巧芯爆料，林佳龍濫用職權介入中華郵政98億元物流園區標案，最大尾的蟑螂就是林佳龍，林佳龍應該下台，早該下台。

「林佳龍是個應該被挽留的交通部長嗎？」徐巧芯在臉書表示，林佳龍因太魯閣號出軌案證實自己口頭請辭；4日上午總統蔡英文還稱讚林佳龍是負責任的部長，不少民進黨的黨公職跟林佳龍加油打氣，說交通部長當的很好，但蔡英文知不知道，所任用的林佳龍是什麼樣的一個人？私下都在幹些什麼事？有件事與本案無關，但與林佳龍作為一個交通部長適任與否有關。



▲詹宏志。（資料照／記者周宸亘攝）



徐巧芯指出，2019年5月PChome董事長詹宏志踢爆，中郵斥資98億蓋的物流園區被政府介入關說，引起軒然大波，原來政府部門招標不是按法定程序，而是靠關說，但此事不了了之，沒真相，但就這麼剛好，那時在政論節目討論此議題，高雄市長陳其邁告了她，讓檢察官對此案進行調查，以致她拿到不起訴處分書時，意外得知真相。

徐巧芯提到，檢察官的不起訴書清楚寫明涉及此事的過程以及相關人物，PChome的倉儲得標後「後序位廠商」去陳情，因此，交通部在2019年3月19日由林佳龍為主席召開會議「指示成立工作小組進行整體性檢討」，此後中郵

把一個已決標的案子暫緩，並在該年5月9日召開協調會，召集三間廠商協調，試圖讓樂購、神腦（當時的董事長為民進黨前立委賴勁麟）加入，後續才爆發詹宏志公開批評政府關說。



▲徐巧芯公開檢察官不起訴處分書。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）



徐巧芯直言，這就是徹徹底底的關說，濫用職權，對廠商施壓，把政府採購法視為無物，「有關係，就沒關係」，詹宏志當時說「就有一堆躲在政府部門裡面的蟑螂」，他說的沒錯，只不過訝異的是，透過這份不起訴書、經過檢方調查，才知道原來最大尾的蟑螂就是林佳龍。

徐巧芯認為，因太魯閣號一案，媒體紛紛質疑東新營造為何紀錄那麼差，還能標到一堆政府的案子，我不知道是否又是一起私相授受、靠關係介入政府採購的案件，希望檢調可嚴實查明，「但我清楚知道，這位部長並不像蔡總統或部分民進黨黨公職所說的那麼好，那樣負責任。林佳龍應該下台，早該下台」。

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