獨／李義祥員工墜谷「頭被削一半」　7年前工安意外...家屬求償百萬

▲太魯閣50死，李義祥交保現身。（圖／記者黃彥傑攝)

記者徐政璿／台北報導

「義祥工業社」的工程車2日滑落邊坡，被太魯閣號迎面撞上，奪走50條人命；工程負責人李義祥不僅被起底有民進黨背景，曾擔任過民進黨花蓮縣黨部黨代表，過去諸多不良紀錄也一ㄧ被揭露。

民眾黨立委高虹安3日指出，2014年該公司就發生員工駕駛工程車跌落山谷身亡的意外。根據《ETtoday新聞雲》進一步追查發現，當時發生意外的工人跌落山谷被拋出車外，頭被削掉一半，家屬向李義祥求償390萬，雙方2015年在高等法院花蓮分院達成調解。

《ETtoday新聞雲》翻閱立法院圖書館提供給立委檢索的新聞知識管理系統，發現《自由時報》與《中國時報》在2014年7月17日的社會版皆有報導此意外，標題分別為「奇萊林道貨車墜谷1死」、「禍不單行 工程車墜谷 工人慘死」。

綜合兩篇報導內容，當時的意外發生在蓮縣秀林鄉的奇萊林道，時間為2014年7月16日，一名田姓工人開車墜谷死亡，救難人員晚間8點到山谷搜救，發現田姓工人已經被拋出車外，頭被削掉一半，已無生命跡象。

警方當時指出，事發地點在奇萊林道4公里處，離銅門部落的慕谷慕魚約有30公里，從銅門派出所開車出發還要2個多小時路程，田姓工人與同事至龍發電廠上方木瓜壩，進行修復工程，傍晚6時完工後，與同事分別開2輛3.5噸重的工程下山。

警方說明，晚間6點多獲報指有輛3.5噸貨車，從林道邊坡墜落約50米深山谷，搜救小組晚間8點半，發現田姓工人的屍體時，人已經被拋出車外，頭部被削掉一半，無生命跡象，經繩索吊掛下，將遺體吊掛到路面上，深夜11點多送抵花蓮殯儀館。

田姓工人的家屬依照《職業災害勞工保護法》向李義祥求償390萬。《ETtoday新聞雲》找到當時的判決書，法院指出，工人當時並無駕車離開工作地點之必要，且當天工作內容為輔助同事填路面坑洞，不需駕車以及載運砂石，獨自駕車下山，未經任何人指派，非職業災害所致之損害。最後，雙方於2015年在高等法院花蓮分院達成調解。

▼臺灣花蓮地方法院103年訴字第333號民事判決。（圖／取自司法院網站）

▼太魯閣事故現場，屍塊運出。（圖／記者宋良義攝）

▼太魯閣號遺體以紙板運出。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▼408次太魯閣號出軌事故現場，遺體運出。（圖／記者宋良義攝）

▼太魯閣號撞上工程車導致出軌，車頭整個被削掉剩一半。（圖／翻攝記者爆料網）