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氣流搗蛋　飛行傘竟迫降九族文化村所幸無人傷亡

記者高堂堯／南投報導

清明連假期間，3日竟有飛行傘迫降九族文化村，園區保全見狀立刻上前了解，原來是一名來台灣定居的香港人，疑似氣流影響飛不回降落場才迫降。業者表示，園區曾發生類似情況，由於園區內民眾及遊樂設施多，擔心迫降會引發公共安全問題，希望玩家能注意。

▲▼飛行傘迫降九族文化村。（圖／民眾提供）

▲飛行傘迫降九族文化村，園區保全上前了解。（圖／民眾提供）

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今天白天的九族文化村人潮眾多，卻有民眾發現，一具飛行傘竟在園區內的天空上飛，越飛越低，最後在噴泉附近平安落地。園區保全也立刻驅車前往了解，並告知對方這裡不准飛飛行傘。

▲▼飛行傘迫降九族文化村。（圖／民眾提供）

▲▼飛行傘經過九族文化村遊樂設施，十分危險。（圖／民眾提供）

▲▼飛行傘迫降九族文化村。（圖／民眾提供）

原來，該名飛行傘玩家是名香港人，去年才來台灣定居，在埔里虎頭山玩飛行傘，理應在山下的降落場落地，結果疑似因為氣流影響，竟然飛到20多公里遠的九族文化村。有民眾覺得很新奇，但也有民眾認為，這樣下來真的很危險。

九族文化村表示，飛行傘飛到園區內迫降，曾發生過數次。由於園區內有亞洲最高，高達85公尺的自由落體遊樂設施，遊園纜車塔柱也有3、40公尺。飛行傘如果不慎撞上，恐怕造成不可想像的憾事，呼籲飛行玩家應避開園區，以策安全。

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