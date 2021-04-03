▲陳時中：COVAX疫苗「已起飛」，華航運載明上午6時抵台。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

我國從COVAX獲配的102萬劑AZ疫苗，首批19.92萬劑將於明（4）日上午運抵台灣，陳時中今日晚間召開臨時記者會宣布好消息，直言「飛機現在已經起飛了」，會從荷蘭阿姆斯特丹直飛台灣，有別於上次由大韓航空運載，此次改由華航負責配送，待完成通關成程序，將直接運送到指定冷除物流中心進行後續檢驗封緘作業。

陳時中表示，指揮中心是在這兩天接到COVAX的通知，但因為擔心有變數，遲遲沒有對外說明，直至飛機起飛，才能安心跟國人報告。醫療應變組組長周志浩表示，此次安排華航運送，的確是我方提出的要求，在盡可能不影響疫苗速度的部分，盡可能安排國航運送，這對COVAX負擔也會減輕，因為不會另外再找航空公司。

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經查，運送疫苗的華航班機應為華航CI074班機，表定將於上午6時抵達桃園機場第一航廈。華航表示，全力配合政府的安排執行疫苗運送任務，派遣最新的A350-900客機執飛，已於當地時間4/3上午11:05起飛，航程約12個小時，預計台北時間4/4上午05:23將19.92萬劑AZ（AstraZeneca）疫苗運抵台灣桃園機場。



華航提到，身為天空國家隊，很榮幸能協助運送台灣所需的疫苗，也會以醫藥品冷鏈運輸認證的專業，全程監控確保疫苗的溫度及有效性，為國人安穩運送疫苗抵台。