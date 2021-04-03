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衛福部設立「太魯閣事故捐款專戶」　捐款受理期程到4月底

記者李宜秦／台北報導

台鐵發生出軌事故，意外釀成51人罹難。衛福部公布捐款帳號，接受各界捐款，捐款受理期程到4月底。

▲▼台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝，下同）

▲台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝）

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408次太魯閣號昨日行經花蓮大清水隧道時，因邊坡突然滑下一部工程車，閃避不及撞上後衝進隧道，造成嚴重死傷，目前累計已有51人罹難，188人受傷，是近半世紀以來最嚴重的鐵路傷亡事故。

交通部次長王國材表示，衛福部將以「一戶一社工」方式辦理關懷，聯合公祭則由交通部統籌家屬意願主辦，提供不同宗教儀式與家屬移靈返鄉等事宜，將盡量尊重家屬意願。

王國材表示，由於湧入大量各界捐款，因此由衛福部統一成立捐款專戶，並指定用途，捐款受理期程到4月底。他強調，捐款不會用於台鐵局給予傷亡者的賠償金上，因為那些都是台鐵局需要負責的款項。

衛福部表示，請指定捐款用途為 「0402太魯閣號事故案」，並請於空白處 敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065， 以利寄送收據。

捐款帳戶

郵政劃撥方式：
劃撥帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災 專戶」

國外民眾捐款帳號：
007-09-11868-0「兆豐國際商 業銀行國外部」， 戶名為「衛生福利部賑災專戶」

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