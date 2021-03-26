母騎車自摔亡　孝子挖真相獲640萬國賠！加告南投警偽造文書

▲婦人張陳燕嬌（左二）騎車自摔死亡，大兒子發現（左一）發現路面破損提國賠。（圖／家屬提供）

記者李忠憲／台中報導

長年照顧臥病先生的婦人張陳燕嬌，在南投縣警察局擔任工友，2018年某日早上騎車上班途中自摔身亡。家屬隔年發現事故現場路面破損，是導致死者摔車原因提出國賠。國賠小組卻以警方提出資料顯示路面狀況良好駁回，經向南投地院提國家賠償，法官要求警方重提現場資料，確認路面破損與自摔身亡有因果關係，南投縣政府應賠家屬共640萬餘元。家屬再告隱匿證據的員警偽造文書，希望他認錯，還原真相。

在南投縣警察局擔任工友的張陳燕嬌，2018年12月5日早上7點半，騎機車上班途中，在南投市千秋路突然自摔，人撞上交通號誌桿重傷，經送醫急救，仍於當天中午不治身亡。家屬悲痛辦喪事送母親一程，對於警方說是自摔引發車禍，只能接受。

▲死者兒子隔年母親節回到現場悼念母親，發現路面破損，認為是造成母親摔車原因。（圖／家屬提供）

死者大兒子張先生隔年5月母親節重回事故現場悼念，發現道路有部分重鋪補丁，出現有不平整及裂痕情況，懷疑母親因此才摔車，經與父親、弟弟討論後，決定提起國家賠償。然而，國賠小組根據警方提供的現場資料，顯示「路面無缺陷」，研判應是超車不慎或車速過快導致自摔，不予賠償，家屬再向南投地院打國賠官司。

張先生說，該段道路是直路，經調出2015年GOOGLE街景地圖發現當時路面就有瑕疵，2018年惡化到高低落差2公分，最寬處15公分，直到今年縣府才重新鋪設該路段約300公尺。員警在相驗報告中清楚說明路面有破損，並記載落面落差2公分，破損範圍長190公分、寬15公分。母親所騎機車前、後輪右側胎壁都有白灰色路面擦撞痕跡，再加上刮地痕跡可證明機車是經過破損處導致失去平衡失控摔車，母親才撞上號誌桿死亡，可見南投縣政府在公共設施道路管理有嚴重缺失，與事故發生有相當因果關係。

▲家屬查詢谷歌街景圖，發現該處破損在2015年就有。（圖／翻攝GoogleMap）

他也說，另外，母親抽血檢測酒精濃度為5.5mg/dL，換算百分比濃度為0.0055%。母親長期吃素，事故前是要去警察局上班，不可能喝酒。應是人體重傷期間，組織產生乳酸和乳酸去氫酶，加上使用生化酵素法檢測，因此受影響。

南投縣政府則堅稱，死者是超速超車自摔失控致死，警告標誌沒有設置不當，如果認為他們應負損害賠償責任，死者也有過失。

▲▼死者機車右側胎壁有灰白色擦痕，警方在法院發函後，才提供跡證4的路面破損現場圖。（圖／家屬提供）

法官審理後認為，從死者事發時後方騎士證詞及監視器畫面，發現死者騎機車「彈了一下」就摔倒，排除與其他車輛引發事故，加上從刮地痕跡延伸研判，死者確實因為該處破損導致摔車，縣府是道路管理養護單位，應負國家賠償責任。審酌後認為，死者照顧長期臥病在床的先生10年，兒子都離鄉在外地工作，縣政府應賠償死者丈夫219 萬3582 元，死者3名兒子各140 萬4667 元，共賠償640萬7573元。全案可上訴。

張先生說，處理事故的吳姓警員明明有發現路面破損並記錄，偵查隊顏小隊長更認真重回現場仔細測量，這些資料最後卻遭隱匿，導致國賠申請未過，還要法官發函要求，才重新檢附上去。他提到母親生前說「警察很辛苦，常受上級長官壓力，要多體諒！」如今卻自己人搞自己人，情何以堪。

他說，吳員日前已調到中興分局擔任偵查佐，他認為處理交通案件都可以這樣搞，現在改辦刑事案件，民眾會放心讓他辦嗎？日前已對該名吳姓警員提出偽造文書告訴，「有蓋章的都跑不掉」，希望吳員能認錯，將隱匿事實說明清楚，還媽媽清白。

南投縣政府對此表示，尊重司法判決，已上訴。南投警分局則說，本案家屬在國賠訴訟判決前就向地檢署提自訴，對吳員提告，目前案件偵查中，不便回應。

肌膚亮白必備



【更多新聞】

►貪官科長下水道工程當提款機！要業者給車還附油錢 涉貪辯慣例



►中彰限水民眾搶買儲水桶！賣場備貨業績增3成 瓶裝水也多1成

►珠寶公司老闆欠債開空頭支票騙客戶 收GIA鑽石還拿去典當