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獨／太魯閣司機員殉職！友曝「袁母看透生死」：兒沒老沒病很慶幸

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台鐵太魯閣昨遭滑落工程車撞擊出軌，釀成50死、175傷慘劇，33歲的司機員袁淳修也當場罹難，遠在台中豐原的袁母接獲噩耗後相當悲痛，但經過一夜沉澱，情緒已經逐漸鎮定，今早慈濟、一貫道道親都到袁家探訪，袁母好友透露，她失去愛子雖然痛心，但長期習道也能理解生老病死，「她說，人生就是生老病死，而兒子老跟病都沒有，很慶幸！」

▲▼太魯閣出軌Day2，多名慈濟人員、一貫道道親一早前往殉職司機員袁淳修台中豐原住家探訪袁母。（圖／記者李忠憲攝）

▲今早慈濟、一貫道道親前往殉職司機員袁淳修台中豐原住家探訪袁母。（圖／記者李忠憲攝）

據了解，33歲的袁淳修從小在台中豐原長大，是家中老么，上面還有3個姊姊，自小便備受家人疼愛；社區鄰居說，袁家在這裡住了20多年，袁淳修相當乖巧、健談，每次見面都會親切地打招呼，「他半個月前回來還跟我打招呼，跟我說他要上台北了，是很乖、很乖的小孩，而且他很省，這裡離火車站步行要1、20分鐘，但他都為了省錢用走的。」

▲▼太魯閣殉職司機員袁淳修。（圖／翻攝臉書）

▲殉職司機員袁淳修。（圖／翻攝臉書）

▲▼太魯閣出軌Day2，多名慈濟人員、一貫道道親一早前往殉職司機員袁淳修台中豐原住家探訪袁母。（圖／記者李忠憲攝）

▲與袁家相識20多年的鄰居大姐說，袁淳修相當乖巧，生活也很節儉。（圖／記者李忠憲攝）

在袁家發生噩耗後，今早慈濟、一貫道道親都前往探訪，其中袁母的好友受訪時透露，似乎冥冥之中早就注定，前幾天袁母才說頻頻因不明原因感到心痛，孰料才隔幾天兒子就殉職罹難。

「她情緒應該還可以啦！」該名好友說，他與袁母是幾十年的老友，袁母長期在道場修習一貫道，對於生老病死很能理解，「她是說，人生就是生老病死，但她兒子老、跟病都沒有，很慶幸，很想得開！」好友還表示，袁淳修性格乖巧，從小受到媽媽信仰影響跟著茹素；而袁母在經過一夜沉澱後，心情也已經堅定許多，今也有許多道親前來關心，盼能伴袁母早日走出傷痛。

▼袁母幾十年的老友受訪時說，經過一夜沉澱，她現在的心情已經堅定許多。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼太魯閣出軌Day2，多名慈濟人員、一貫道道親一早前往殉職司機員袁淳修台中豐原住家探訪袁母。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼太魯閣出軌Day2，多名慈濟人員、一貫道道親一早前往殉職司機員袁淳修台中豐原住家探訪袁母。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼太魯閣出軌Day2，多名慈濟人員、一貫道道親一早前往殉職司機員袁淳修台中豐原住家探訪袁母。（圖／記者李忠憲攝）

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