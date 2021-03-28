逆向撞機車逃逸害騎士摘除脾臟　酒駕男辯「不算重傷害」下場出爐

男子酒駕肇逃，害對方脾臟摘除重傷害，遭法院判刑得入監服刑。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李忠憲／台中報導

男子林家揚在苗栗酒後開車，逆向撞上騎機車謝姓男子，導致他脾臟摘除，全身多處骨折，甚至左腳趾也截掉一指。林男竟只承認酒駕撞人，否認肇逃，還辯「脾臟摘除不算重傷害」。台中高分院認為林男無悔悟之心，飾詞狡辯，依酒駕致人重傷害、肇事逃逸罪判他應執行2年3月，得入監吃牢飯，全案仍可上訴。

判決書指出，男子林家揚2019年4月某日凌晨，在苗栗頭份友人車行喝酒後，開車走頭份市中華路由北往南行駛，結果竟然開到對向車道，撞上騎機車過來的謝姓男子。謝男全身多處骨折，送醫發現脾囊撕裂傷，只能開刀摘除，所幸保住性命。左腳第一指也切除，左手腕術後活動功能不良。

林男在事發當下沒留現場報警並等待警方到場處理，將車留在現場，徒步走進巷子離去。剛好頭份派出員警員莊富傑休假開車經過，發現現場沒有肇事者，經詢問工廠保全也跟進巷子，就看到林男走路不穩、衣服有血跡。林男被攔下後哭著說「犯錯了！」自承有發生車禍，還說「拜託，趕快載我回桃園」，莊警亮出服務證後將他帶回現場，交給處理員警。林男酒測濃度高達0.89，遭依過失重傷害、肇事逃逸、公共危險罪嫌送辦。

林家揚在台中地院審理時，雖坦承有酒駕和撞到對方，但否認肇事逃逸，辯稱喝完酒後就醉了，之後發生什麼事情都完全忘記。法官認為事證明確，依酒駕致人重傷罪判1年4月；肇事逃逸罪判1年3月，應執行2年3月。

林男不服上訴台中高分院，除依然否認肇逃，甚至還辯稱「脾臟摘除應不屬於重傷害」，本件只構成酒後駕車及普通傷害罪等。

法官審理後認為，脾臟是人體器官，切除就不可復得，影響人身體器官完整，已屬重大不治。西醫觀點中，雖然切除脾臟可由其他淋巴組織替代，但脾臟可造血、儲血、濾血，切除後可能因為免疫力減低，增加特殊感染機率， 身體受外界侵入危險相對增加，當然構成重傷害。

另外，根據莊姓警員供詞，林男跟他在巷內對話過程意識清楚，且知道自己發生車禍、犯錯等。林男明知謝男受傷，卻未對他施以救護或其他必要措施，未停留現場等候警方處理，或留下個人資料聯絡方式，也沒獲得謝男同意步行離開，已有肇逃主、客觀犯行，也不符自首要件。

法官認為，林男酒駕釀成重大車禍，刻意逃避司法責任，犯罪情節不輕。犯後並非均坦認犯行，飾詞狡辯，未與告訴人達成和解。本院實未感受被告有真誠悔悟之心，亦無悛悔實據，被告不符合「以暫不執行為適當」之法定要件，不得緩刑，最後維持一審判決。

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