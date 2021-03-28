　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逆向撞機車逃逸害騎士摘除脾臟　酒駕男辯「不算重傷害」下場出爐

▲▼監獄。（圖／取自免費圖庫pixabay）

男子酒駕肇逃，害對方脾臟摘除重傷害，遭法院判刑得入監服刑。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李忠憲／台中報導

男子林家揚在苗栗酒後開車，逆向撞上騎機車謝姓男子，導致他脾臟摘除，全身多處骨折，甚至左腳趾也截掉一指。林男竟只承認酒駕撞人，否認肇逃，還辯「脾臟摘除不算重傷害」。台中高分院認為林男無悔悟之心，飾詞狡辯，依酒駕致人重傷害、肇事逃逸罪判他應執行2年3月，得入監吃牢飯，全案仍可上訴。

判決書指出，男子林家揚2019年4月某日凌晨，在苗栗頭份友人車行喝酒後，開車走頭份市中華路由北往南行駛，結果竟然開到對向車道，撞上騎機車過來的謝姓男子。謝男全身多處骨折，送醫發現脾囊撕裂傷，只能開刀摘除，所幸保住性命。左腳第一指也切除，左手腕術後活動功能不良。

林男在事發當下沒留現場報警並等待警方到場處理，將車留在現場，徒步走進巷子離去。剛好頭份派出員警員莊富傑休假開車經過，發現現場沒有肇事者，經詢問工廠保全也跟進巷子，就看到林男走路不穩、衣服有血跡。林男被攔下後哭著說「犯錯了！」自承有發生車禍，還說「拜託，趕快載我回桃園」，莊警亮出服務證後將他帶回現場，交給處理員警。林男酒測濃度高達0.89，遭依過失重傷害、肇事逃逸、公共危險罪嫌送辦。

林家揚在台中地院審理時，雖坦承有酒駕和撞到對方，但否認肇事逃逸，辯稱喝完酒後就醉了，之後發生什麼事情都完全忘記。法官認為事證明確，依酒駕致人重傷罪判1年4月；肇事逃逸罪判1年3月，應執行2年3月。

林男不服上訴台中高分院，除依然否認肇逃，甚至還辯稱「脾臟摘除應不屬於重傷害」，本件只構成酒後駕車及普通傷害罪等。

法官審理後認為，脾臟是人體器官，切除就不可復得，影響人身體器官完整，已屬重大不治。西醫觀點中，雖然切除脾臟可由其他淋巴組織替代，但脾臟可造血、儲血、濾血，切除後可能因為免疫力減低，增加特殊感染機率， 身體受外界侵入危險相對增加，當然構成重傷害。

另外，根據莊姓警員供詞，林男跟他在巷內對話過程意識清楚，且知道自己發生車禍、犯錯等。林男明知謝男受傷，卻未對他施以救護或其他必要措施，未停留現場等候警方處理，或留下個人資料聯絡方式，也沒獲得謝男同意步行離開，已有肇逃主、客觀犯行，也不符自首要件。

法官認為，林男酒駕釀成重大車禍，刻意逃避司法責任，犯罪情節不輕。犯後並非均坦認犯行，飾詞狡辯，未與告訴人達成和解。本院實未感受被告有真誠悔悟之心，亦無悛悔實據，被告不符合「以暫不執行為適當」之法定要件，不得緩刑，最後維持一審判決。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

拍出逆齡美照必備


【更多新聞】

母騎車自摔亡　孝子挖真相獲640萬國賠！加告南投警偽造文書

貪官科長下水道工程當提款機！要業者給車還附油錢　涉貪辯慣例

水果攤商不滿2女徒對面擺攤PK　罵「背骨」有錯嗎？正解出爐

ET快訊
星巴克今請「這年紀的人」免費喝咖啡　各家買一送一優惠看這裡
狂奔到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異：滿頭問號
抖音爆紅挑戰藏恐怖真相！「18歲正妹151刀殺人」萬人模仿

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

跛男手推車走快車道遭撞飛17米喪命　肇事駕駛判刑5個月

四海幫分子涉強盜逃亡12年新竹落網　再犯5案變「6條通」

改裝車聚集觀音工業區競速　警「口袋戰術」包圍開罰8車

就在警察面前！無敵三寶「切西瓜」　害女騎士跪姿控車差1秒就慘賠

北市幼兒園門口驚見裸男！　跳上車頂嚇壞家長　他辯：吃藥恍神

逆向撞機車逃逸害騎士摘除脾臟　酒駕男辯「不算重傷害」下場出爐

桃園龜山轎車撞安全島引連環撞　第三輛駕駛被揪出酒駕

單車醉男蛇行擋機車　騎士按喇叭遭幹譙…2人扭打互告

「大奶妹回來囉」情色廣告藏玄機　19歲弟指揮23歲兄販毒遭逮

撲倒OL手伸進內褲...雨衣狼瞎掰「不嚴重」　治療師狠打臉

旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881

幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

《自殺突擊隊集結》首發中文預告

李智雅.金素妍.柳真「婦仇者聯盟」集結　連環計設局「朱丹泰○○○○○！」

王世均洪曉蕾「自嘲就是驚世夫妻」　她忘了離婚多久..笑：太開心了XDD

許瑋甯拼台語崩潰「狂偷渡英文單字」　學鍾欣凌大姐頭..導演：早知道給妳演

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

跛男手推車走快車道遭撞飛17米喪命　肇事駕駛判刑5個月

四海幫分子涉強盜逃亡12年新竹落網　再犯5案變「6條通」

改裝車聚集觀音工業區競速　警「口袋戰術」包圍開罰8車

就在警察面前！無敵三寶「切西瓜」　害女騎士跪姿控車差1秒就慘賠

北市幼兒園門口驚見裸男！　跳上車頂嚇壞家長　他辯：吃藥恍神

逆向撞機車逃逸害騎士摘除脾臟　酒駕男辯「不算重傷害」下場出爐

桃園龜山轎車撞安全島引連環撞　第三輛駕駛被揪出酒駕

單車醉男蛇行擋機車　騎士按喇叭遭幹譙…2人扭打互告

「大奶妹回來囉」情色廣告藏玄機　19歲弟指揮23歲兄販毒遭逮

撲倒OL手伸進內褲...雨衣狼瞎掰「不嚴重」　治療師狠打臉

東奧防疫禁海外觀眾　預售票退款扣20%：無法觀賽原因在籌委會

陳仕朋開季2場先發都吞敗　吳俊良：失投球蠻多

萊福力斜槓教英文！教中繼喊「天天哲」　小朋友懂板凳清空？

鋼龍最快4月第2周升一軍　誰會下？不會是田澤純一

傳WHO4月公布抗體效力指引可初步解封　莊人祥：據我瞭解是沒有

帛琉租船狂漲價！台帛旅遊泡泡恐變泡沫　莊人祥回應了

陸軍中尉在美國受訓傳確診　美方皆安排我駐外官兵施打疫苗

「裁判槍」能擊殺也能復活！　「實兵模擬接戰系統」隨時考驗應變

陸雜貨MINISO傳業績跌　信義店今最後一天！官方沉默原因竟是⋯

引進美軍「實兵模擬接戰系統」　陸軍對抗演練進入仿真階段

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

社會熱門新聞

死亡變態強逼高中女就範　不從就陪葬

借錢被逼性服務支付利息…人妻忍淚配合「93次」

日月潭陳年垃圾怵目驚心　居民「50年後才要清？」

台中男科大生墜樓亡…姊淚「願原諒霸凌者」

即／國道3號「3車撞一團」！釀1無意識2傷

左營晚間汽機車相撞！女騎士噴飛

即／新竹火車站變態男曾補票！　警「台中逮到人」偵訊中

恐怖連環撞！臨停貨車突開門擊倒單車少年

婦違停被開單　嗆：老娘錢多給你開

母騎車自摔死孝子揭「冤魂路」真相　告警偽造文書

奪命砂石車行車紀錄器「漏裝記憶卡」　你信嗎？

揪閨蜜亂刷1星評論！車廠闆娘告輸：我才是受害者

高雄監獄集霸凌　他遭6獄友玩弄2個月

逼吃蟑螂、牙刷性侵　少觀所恐怖霸凌！4男凌虐少年

更多熱門

相關新聞

單車醉男蛇行擋機車　騎士按喇叭爆衝突互毆

單車醉男蛇行擋機車　騎士按喇叭爆衝突互毆

新北市一名男子酒後騎腳踏車在街上蛇行，擋住一名機車騎士去路，騎士鳴按喇叭示警，卻引起醉男不滿，雙方停下車理論起口角，直接在馬路上互毆，造成雙方肢體挫傷，警方獲報到場，醉男酒測值高達0.97mg/L，依法開單，訊後互告傷害罪移送偵辦。

左營酒駕男撞飛機車　護校女頭部重創

左營酒駕男撞飛機車　護校女頭部重創

左營晚間汽機車相撞！女騎士噴飛

左營晚間汽機車相撞！女騎士噴飛

奪命砂石車行車紀錄器「漏裝記憶卡」　你信嗎？

奪命砂石車行車紀錄器「漏裝記憶卡」　你信嗎？

台南小貨車PK垃圾車　1險落水1車頭變形3傷

台南小貨車PK垃圾車　1險落水1車頭變形3傷

關鍵字：

酒駕車禍肇逃脾臟重傷害台中高分院

讀者迴響

熱門新聞

過來人分享越南老婆經驗談　網驚：也太正！

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

五月天瑪莎唱一半「突消失台上」！　阿信撂重話

戴笠變態刑求女特務　沒人能撐下來

死亡變態強逼高中女就範　不從就陪葬

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

《我和我的冠軍女兒》主角家族落敗後輕生亡

快訊／長榮貨輪移動了！他：拖船興奮到鳴笛慶祝

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

考上國營想分手！嫌女友「工作、外表不OK」

小二童狂哭　「狗老師」一下搞定

「福原愛沒愛過江宏傑！」精神醫分析：以前放閃都是演戲

上網點全素鹽酥雞　新北妹咬到肉爆哭

更多

最夯影音

更多
旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881

旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881
幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面