台鐵沒規定邊坡要設圍籬！合約細節曝光：要「防止車輛出入」避災

記者李宜秦／台北報導

台鐵發生出軌事故，意外釀成51人罹難。國家運輸安全委員會事故昨日質疑，事發地是否應設置圍籬。台鐵局副局長杜微表示，與承包商的合約中，並沒有明文規定事故發生地需要設立邊坡，不過有要求須防止車輛出入，避免災害事故發生，也必須針對列車被物體飛落擊中進行防護。

▲運安會晚間由主委楊宏智表示，今日已尋獲出軌列車的行車記錄器。（圖／記者湯興漢攝）

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杜微表示，根據合約規範，並未規定事故地點旁的邊坡設置圍籬，不過施工計畫書中可看到，有要求工區需進行安全防護，即使沒有固定護欄或圍籬，也應依照交通安全計畫辦理，並防止車輛出入，避免災害事故發生。

合約中也指出，對於列車通過可能被物體飛落擊中的風險，要針對危害因素採取防護措施，至於合約中是否有不周延的地方，台鐵局仍須加以釐清。交通部次長王國材表示，初步認為廠商有違反合約的狀況，「我個人覺得有疏失」。

▲台鐵說明工程展延狀況與安全防護措施等。（圖／台鐵）

而該工程原訂1月完工，卻展延工期，杜微表示，調查以後發現是台鐵考慮到連續假期施工，在營運期間進行明隧道工程，對於疏運風險較大，因此廠商希望展延工期，花蓮工務段也有同意展延申請。工務段也有要求假日不可施工，或是需要變更施工方式。

408次太魯閣號昨日行經花蓮大清水隧道時，因邊坡突然滑下一部工程車，閃避不及撞上後衝進隧道，造成嚴重死傷，目前累計已有51人罹難，是近半世紀以來最嚴重的鐵路傷亡事故。