太魯閣號3、4節車廂尋到「1截指頭及下半肢」　45遺體完成修復

記者許宥孺、黃宥寧／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號列車出軌導致車廂嚴重變形扭曲增加救援難度，花蓮檢察長俞秀端3日受訪表示，目前45具遺體完成修復，7具未指認，第3批檢體預計12點送出。目前第三節車廂尋到指頭；第四節車廂也發現疑似下半肢殘骸遭壓在輪軸下，由於前三節車廂仍拖不出來，增加救援困難，鐵軌全力修中。至於釀禍的工程車負責人李義祥已遭聲押。

▲太魯閣號出軌車體嚴重變形，傳出第三節車廂尋到指頭。（圖／記者郭世賢翻攝）

台鐵太魯閣號408次列車2日撞上工程車，車體碰撞、變形釀成50死156傷意外。法務部也指出已協請法醫所與協調刑事局鑑識中心全力配合協助持續DNA鑑驗事宜，並要求在最短時間內完成相關鑑驗。

俞秀端表示，目前已有45具遺體完成修復，仍有7人還沒做指認動作，第三批檢體預計12點送出。目前經搜救人員漏夜進行搜救，稍早在第四節車廂尋找到殘骸，初步判斷為下半肢，但因遭壓在輪軸下仍無法完整辨識；第三節車廂則尋到一截指頭，由於前三節車廂拖不出來，目前也全力修復鐵軌。

釀禍工程車負責人李義祥昨晚移送地檢署複訊，檢察官認為李義祥有湮滅、串證之虞，且情緒極度不穩定，決定依過失致死罪嫌向法院聲請羈押。

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