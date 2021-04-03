獨／下月就要辦婚宴！男搭上「死亡太魯閣」…未婚妻悲抱大雪寶認屍

記者游宗樺、黃宥寧、莊智勝、吳奕靖／花蓮報導

台鐵408次太魯閣昨出軌釀成50傷慘劇，家住花蓮的蘇昱銘（約30歲）搭上這班死亡列車，哥哥上午9點多就在花蓮火車站等待弟弟到來，沒想到等到的卻是罹難的不幸消息。據了解，蘇昱銘有個交往3年多的護士女友，原本2人已經計畫結婚，訂婚宴將在5月下旬舉行，孰料一場突如其來的意外竟讓2人天人永隔；今女友還帶著蘇生前留下的大雪寶布偶指認遺體，場面相當哀戚。

▲蘇昱銘女友帶著大雪寶布偶前往花蓮殯儀館認屍。（圖／記者游宗樺攝）

據悉，蘇昱銘是花蓮市人，平時在台北工作，有個穩定交往多年的護士女友；此次清明連假蘇昱銘計畫返家，並於昨搭上408次太魯閣號列車，原本預計9點多就會抵達花蓮，哥哥更是提早趕到火車站等候，不料苦等許久都未見弟弟身影，事後才知道太魯閣發生嚴重事故，家人聯繫不上蘇昱銘，焦急前往各大醫院尋人，就連殯儀館都去了，但直到昨日晚間仍然音訊全無，父母急得像熱鍋上的螞蟻，眼淚掉個不停。

▲蘇昱銘與護士女友交往3年多，2人論及婚嫁，婚紗都已經拍好，原本預計下個月舉辦婚宴，不料幸福卻因一場意外而破碎。（圖／翻攝臉書）

直到今早，蘇昱銘才確定罹難，家人往花蓮殯儀館指認遺體，而蘇昱銘交往多年、論及婚嫁的女友也趕到現場認屍，手中還抱著去年情人節時蘇昱銘送上的大雪寶布偶，場面十分哀悽。

蘇昱銘與女友交往多年，2人感情相當穩定，日前才終於做出人生重大決定，要一起攜手度過下半生，並將於5月29日於高雄舉辦歸寧宴、6月13日在花蓮舉辦結婚喜宴，才剛透過電子表單發出喜帖給親朋好友，怎料一場意外竟會讓2人就此天人永隔。

▼女友認屍時手中抱的大雪寶布偶，是蘇昱銘去年情人節送的禮物。（圖／翻攝臉書）

▼女友抱著大雪寶飛奔花蓮殯儀館，指認未婚夫遺體。（圖／記者吳奕靖攝）