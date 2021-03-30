北捷大安站驚見「神秘三角洲」　「頂端封死無法過」竟放盆栽遮擋





▲台北市議員簡舒培會勘捷運大安站缺失。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北捷運大安站出現「神秘三角洲地帶」，只見5號出口有一段樓梯，被一旁扶手圍起來，造成最上方根本無法讓行人通過，該照片在網路上流傳之後，目前被北捷以盆栽遮蓋住。對此，台北市議員簡舒培30日會勘，質疑市府欲蓋彌彰，要求盡快改善；而北市建管處則表示，會跟捷運局討論如何在符合相關法規的情況下進行改善。

臉書日前流出一張照片，只見北捷大安站5號出口樓梯，有一塊被扶手隔開來的「神秘三角洲」，最上方完全沒辦法讓行人通過，引起許多網友大笑是「九又四分之三月台」。事隔不到一週，該樓梯上方出現許多盆栽遮掩，仍舊被網友拍下來討論。

▲北捷大安站5號出口出現「神秘三角洲」。（圖／台北捷運公司提供，下同）

簡舒培30日下午抵達台北捷運大安站進行會勘，提及因為法規要求樓梯寬度超過3公尺的話，中間必須要有扶手，所以捷運局與台北捷運公司才設置扶手，進而產生神秘三角地帶，由於上面根本沒有出口，所以一開始先使用圍籬方式圍起來。

簡舒培說，但後來有民眾反映，這明明是出口可以走人，為什麼要圍起來？所以捷運局聰明的改成設置盆栽，「這是欲蓋彌彰。」民眾反映的應該是該出口很大，如果因為法規規定要設置扶手，或許可以考慮把最上方的扶手拆掉，讓大家上下樓通行，卻想不到捷運局跟台北捷運公司使用盆栽「綠美化」。

簡舒培要求北市建管處、捷運局與台北捷運公司好好討論，而不是使用盆栽欲蓋彌彰，這樣會讓人覺得北市府做事前沒有思考好，後面就用這種欲蓋彌彰方法處理，不但沒解決問題，還讓人不知道在幹嘛。

對此，台北市政府捷運工程處第二區工程處副處長程道信表示，會設計這麼寬的樓梯，是因為有逃生功能；而簡舒培則質疑，上面被封起來，根本達不到逃生效果。北捷則說，該樓梯在網路上引起不少民眾討論，為了減少民眾疑慮、誤入，所以暫時做綠美化。

北市建管處指出，法規規定樓梯寬度超過3公尺就要設置扶手，但沒有一定要設置在中間，後續會再跟捷運局、北捷、新工處討論如何修改。

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