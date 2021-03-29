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5次惡意逃票！她「變裝出入站」攻擊站務員上網討拍　北捷重罰1.5萬元

記者袁茵／台北報導

一名女網友於日前在臉書社團指控，被台北捷運站務人員尾隨騷擾，對方稱她逃票，進而拉扯頭髮；事後北捷發聲明，女網友為逃票慣犯，還揮拳攻擊站務人員。事隔10天，台北捷運站務處副處長林榮輝29日表示，北捷經查證後，確定該女網友有5筆逃票紀錄，且該女甚至還出現「變裝出入站」等情況，認為是惡性逃票，因此開出總計1.5萬元的罰單。

▲▼女子出捷運站逃票，竟然上網反控要大家肉搜站務員。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲一名女網友13日出捷運站逃票，竟然上網反控要大家肉搜站務員。（圖／記者邱中岳翻攝）

一名女網友於19日晚間在臉書《爆料公社》發文供稱，3月15日晚間9時許從捷運台電大樓站離開，不料遭到一名女站務人員沿路尾隨且跟蹤她進入超商，「她說我未刷票（卡）出站，要我當場掏出卡片，並當眾拉扯我的頭髮，導致我的頭皮撕裂傷，甚至動手毆打我本人，讓我的後背包破洞20公分」。

▲▼女子出捷運站逃票，竟然上網反控要大家肉搜站務員。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲該女被帶到服務處後不認逃票行為，北捷經查確定她已有5次逃票行為。（圖／記者邱中岳翻攝）

不過，該片文章分享後立刻引發網友熱議，儘管原PO指證歷歷，但大家懷疑事件並不單純，因為原PO指稱事件發生在15日，但公開的照片卻是13日拍攝，加上沒有對方動手的影片，所以多數人都保持觀望態度，有人說「現在還有人信一面之詞嗎」、「看起來就是妳逃票被抓到啊」、「沒有影片，我不予置評」、「等風向出爐」。

針對該女的指控，北捷20日發聲明力挺站務人員，強調經過調閱監視器畫面比對，證實該女網友過去已有多次逃票行為，為逃票慣犯，後續將根據查證結果，依大眾捷運法逐筆開罰，逃幾次罰幾次，絕不寬貸。

事隔10日，台北捷運站務處副處長林榮輝29日上午受訪時表示，北捷經從該女的票卡紀錄與錄影畫面查證，確定對方有5次逃票行為，有時候是尾隨他人進站，有時候是進站刷卡、出站不刷卡，這5筆資料經確認後，證實就是她本人，因此對該名女子開出總計1.5萬元的裁罰書，創歷年新高。

林榮輝指出，這名女子在13日毆打站務人員後，幸好在警方協助下，將她帶到詢問處做車票比對，在前往過程中，該女還是不承認自己有逃票行為，所以就先讓對方留了一下資料便離去；但事後經過比對，發現對方屬於惡性重大，所以依照《大眾捷運法》規定，開出總計6張裁處書，總金額達1.5萬元。

林榮輝說，他們這次比對了錄影畫面的逃票紀錄，發現這名女子甚至有在傍晚離站時著一種服裝，過2小時又從同一車站進入時，卻穿著完全不同風格等服裝，懷疑有惡性逃票且變裝行為，若有逃票且心存僥倖的旅客，北捷一定「逃一次罰一次」，決不寬貸。

針對歷年來旅客違規行為，林榮輝說，冒用社會福利卡票較多，若以每天100萬人次搭乘捷運推估，每100萬人次約發生1.5件，第二名為「逃票」，每100萬人次有1件，違規飲食部分則是第三名，每100萬人次大概1件，總計所有違規行為，大概每百萬旅次有4件違規行為。

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