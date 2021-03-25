北捷更換19年舊Logo理由曝光！　藍、綠色波浪代表「科技與環保」





▲台北捷運更換Logo。（圖／翻攝自台北捷運臉書）

記者袁茵／台北報導

台北捷運25日下午突然將臉書、官網的Logo更換，圖案類似波浪線條，顏色為白底、綠色與藍色，卻引發網友質疑，很像全家便利商店，甚至質疑有影射民進黨、國民黨與民眾黨的意味。對此，台北捷運公司公布設計理念，強調其實過去就是綠色與藍色線條的配色，且該配色還有背後的意義，分別代表環保、科技。

台北捷運25日下午於臉書更換最新的Logo，原本是白底藍線與綠線圍成一圈的圖案，重新設計後仍維持白底藍線綠線，不過僅剩下類似波浪線條的圖案，較為簡約。

北捷更換新Logo引起許多網友留言討論，喜歡該設計的網友們表示，「超美學的Logo，我喜歡這新Logo」、「一開始很不習慣這樣子，但是現在近看覺得還不錯嘛」、「設計Logo圖很有質感」、「好看耶！簡單的美學」。不過也有網友質疑，「根本跟全家便利商店一樣」、「以為是藍綠白大和解」。

針對最新Logo的設計，台北捷運公司受訪時指出，舊有的Logo是在2002年推出，是圓弧形、斜角，但因為將Logo縮小到一定的程度時，中間的線條會看不太清楚，且顏色也不太明顯，所以使用這麼多年之後，才決定做調整。

關於外界質疑的顏色部分，台北捷運公司表示，藍色是科技的意思，綠色是環保的意思，而底下的英文字則是之前就有的字樣，只是有更換字體。未來新推出的產品或聯名商品，都會使用最新的Logo，舊的則要看汰換年限進行更換。