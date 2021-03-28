求改名！捷運「這2站」命名太失敗　網抓狂：台北人也跑錯

▲北捷。圖與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

台北捷運對許多通勤族、學生而言，是非常重要且方便的大眾交通運輸工具，然而，有些站名卻常讓人感到混亂，一名網友就發文指出，像是中山國中站、中山國小站，就連台北人也容易搞錯。貼文曝光後，隨即掀起共鳴，不少人都相當有感。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「連台北人都錯亂的中山國小站與中山國中站」為題發文，提到台北捷運有好幾個站名都讓人有些錯亂，他曾聽過好幾個案例，像是有人明明相約於中山國中站，但卻不小心坐去中山國小站。原PO認為，要是連台北人都常常搞混，那些站名「是不是命名失敗？」

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▲北捷某些站名連台北人也會搞混。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友都回應，「還有一個中山站」、「中山國小改名晴光商圈看會不會好一點」、「中山國小對面就是新興國中，用國中命名也可以」、「我也搞不懂為何用中山國小站不用林森民權站」、「我覺得要改名的應該是中山國中站，根本有段距離」、「名字太像，對外地人不友善」。

此外，還有網友分享經驗，「之前跟別人約善導寺，他給我跑去龍山寺」、「中山國小、中山國中，真的有過趕時間跑錯站+1」、「台電大樓與科技大樓也搞混過」、「七張VS六張犁，去碧潭不能在小碧潭下車」、「最近新店區公所終於要搬回新店區公所站」、「七張、六張犁也是」。

▼台北捷運路線圖。點圖可放大。（圖／翻攝自「台北捷運」官網）