史上最猛「天龍國拉麵地圖」誕生！　萬人朝聖瘋傳：走起

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

台北精華地段向來是美食一級戰區，各種特色拉麵店也擄獲饕客青睞。一名畢業於台大的女網友耗時兩晚，以台北捷運為基礎，標出位在各站附近的拉麵店，超實用地圖被上萬人讚爆瘋傳。

女網友昨日在臉書發文，分享花了兩晚製作的「台北捷運拉麵地圖」，她以北捷路線圖為底，並逐一標出各站附近的拉麵店家，其中在東區、信義區、中山站、松江南京等尤為密集，競爭激烈程度可見一斑。

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▲超詳細的台北拉麵地圖。點圖放大。（圖／鍾萱授權引用）

短短不到1天時間，已超過1.4萬人按讚，上萬轉發分享，網友們紛紛標記朋友，留言直呼「完全是你的旅行」、「我已經存起來了」、「走起」、「天啊！這個太需要了」、「感覺你有需要」、「感恩大大」、「看來三蘆是拉麵沙漠」、「來個拉麵之旅」。

另外，不少人也敲碗表示，希望還有其他美食的路線圖能產出，包括牛肉麵、早餐、下午茶店等，「不知道您有沒有資源弄個牛肉麵的？我的孩子特別懷念台灣牛肉麵，他們希望能夠看到，像你辛苦弄出來的台北捷運地圖配牛肉麵店」、「有沒有人來做鬆餅的」、「等待各路線的早點，油飯、水煎包、牛肉麵、涼麵、西點麵包的資訊」。

▼示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）