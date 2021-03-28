不用改名！兒童新樂園、貓空纜車　清明連假「國小學童免費」

▲台北市立兒童新樂園。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

兒童節假期即將到來，為慶祝一年一度的兒童節，台北捷運公司表示，凡是持有2021兒童月摺頁、數位學生證、學生證、健保卡等的學童，於4月2日至5日可不限次數免費搭貓纜，兒童新樂園則免門票；此外4月3日至4月4日兩天，兒童新樂園、國立台灣科學教育館及台北市立天文科學教育館聯合推出「科學園遊會」活動，讓學童變身成小小科學家。

台北捷運公司指出，4月2日至5日推出「全國國小（含）以下學童，不限次數搭貓纜的免費體驗活動」，國小（含）以下兒童只要持數位學生證，直接感應貓纜車站閘門，或憑學生證、健保卡等身分證件兌換「免費搭乘券」，或手持「2021兒童月摺頁」（僅限實體印刷版），經貓纜車站人員蓋站戳後，即可兌換「免費搭乘券」，享受「當日不限次數免費搭乘。」

台北捷運公司表示，歡迎全家趁連續假期走出戶外、搭乘貓纜離開地平線，享受貓空山區芬多精；但值得一提的是，陪同的家人仍須購票才能進站。不過凡全國年滿65歲以上長者、6歲以上未滿12歲兒童、身心障礙者、設籍台北市民眾及台北市政府退休公教人員，出示身分證件後，進站搭乘貓纜享不限站數，每趟50元票價優惠。

至於兒童新樂園部分，台北捷運指出，4月2日至4月5日，全國國小（含）以下學童，只要拿2021兒童月摺頁、數位學生證、學生證或健保卡等，不但入園門票免費，陪同家長1位亦可同享免費入園優惠，不過園內遊樂設施皆正常收費。

另外，兒童新樂園與天文館、科教館於4月3日至4月4日每天上午10時至下午4時，推出寓教於樂的「科學園遊會」活動，現場有播放新奇有趣科學影集的3D電影車，免費讓小朋友體驗科學奧妙的科學市集攤位，且活動期間每天下午1時30分，還有三館吉祥物與現場遊客相見歡，下午2時則有大型桌遊及科學劇活動，讓小朋友在遊戲中培養對科學的好奇與興趣。