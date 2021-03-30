北市休旅車拒檢一路逃！警狂追連開8槍轟爆前輪　1男被上銬

記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

北市警方在30日下午2時許，在萬華區攔查1台白色休旅車不停，警方隨即展開追捕，雙方至南寧路上時，休旅車發生追撞，警方連開8槍將人制伏，初步在現場查獲槍枝以及毒品，目前也準備將男子帶回偵訊。

▲北市警方在萬華追捕1名嫌犯，在車上查獲槍枝以及毒品。（圖／記者黃彥傑攝）

北市保安警察大隊在30日於萬華區萬大路、富民街口執行攔查勤務，1名46歲的林姓男子遭攔查不停，竟衝撞臨檢站後加速逃逸，最後警方開槍制止也隨即開車追逐，雙方在萬華街頭上演追逐戰。

▲警方攔查林嫌車輛不停，林還趁機加速逃逸，最後警方開8槍制止。（圖／記者黃彥傑攝）

林姓嫌犯駕車逃逸至南寧路附近，撞上附近的車輛後停下，整台車幾乎被撞得體無完膚，警方也連開8槍將人制伏，並在車上起獲改造槍枝、12顆子彈以及毒品，目前也請鑑識人員到場協助採證。

警方也查出，男子為毒品通緝犯，為了躲避保大警員攔查，一路在萬華高速鑽小巷子逃竄，在和平西路與貨車、轎車發生擦撞，被撞的貨車還直接撞到公車，最後因輪胎爆胎才讓林嫌停下，也將人控制後帶回警局偵訊。

▲警方連開8槍將人制伏，最後嫌犯只能抱頭坐在地上。（圖／記者黃彥傑攝）

警方表示，嫌犯沿和平西路一路逃竄，最後擦撞2台轎車、1台公車以及1台貨車，連保安警察大隊的巡邏車也遭殃，共計5台車受損，目前警方也將嫌犯帶回保安警察大隊偵訊。

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