警政署舉行春祭典禮　 陳家欽率千人追緬英靈

▲台北內湖警察公墓舉行因公殉職暨病故警察人員春祭典禮，警政署長陳家欽率全國警察機關代表及遺眷弔祭追緬。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

警政署今（30日）上午10時於內湖警察公墓舉行歷年因公殉職暨病故警察人員110年春祭典禮，典禮由警政署署長陳家欽主祭，率全國警察機關代表及遺眷，弔祭追緬歷年來因公殉職和積勞病故的警察同仁，告慰已故警察先賢們盡忠職守、伸張正義之英靈。

典禮開始現場響起莊嚴樂聲，警政署表示，陳家欽向忠靈祠已故警察先賢靈位上香、獻祭品後，再由司儀宣讀祭文，最後率同陪祭、與祭人員上千人行三鞠躬禮及默念，致上最深的哀悼與敬意。同時，典禮結束後，陳家欽也一一向已故警察遺族代表慰問致意。

▼警政署舉行110年春祭典禮，由署長陳家欽擔任主祭。（圖／黃宥寧翻攝）

警政署指出，陳家欽從2017年9月到任以來，均親自弔祭以表達對歷年因公殉職暨病故警察人員緬懷追思之意，並陸續完成警察公墓圓環道路及忠靈祠、納骨塔等建物整修工程，提供警察遺眷優質追思環境。

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